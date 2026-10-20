Crisi delle memorie: gli smartphone Android economici potrebbero avere solo 4 GB di RAM nel 2027

A causa della crisi delle RAM, potremmo fare un tuffo nel passato di almeno dieci anni. Secondo le ultime indiscrezioni, gli smartphone Android più economici potrebbero tornare a utilizzare solamente 4 GB di RAM. La motivazione è legata all'aumento dei prezzi delle memorie, causato dal boom dell'intelligenza artificiale. Non si tratta di una novità, dato che le conseguenze negative hanno già interessato diversi settori, provocando rincari, difficoltà nel reperimento dei componenti e altri problemi. Chiaramente queste nuove informazioni non sono ufficiali, quindi vi invitiamo come sempre a prenderle con le pinze in attesa di conferme o smentite.

Cosa cambia per gli smartphone economici Secondo quanto riportato dal leaker Fixed Focus Digital su Weibo, alcuni produttori di smartphone starebbero valutando di ridurre la quantità di RAM installata nei propri dispositivi, soprattutto quelli di fascia più bassa. Le versioni base degli smartphone di fascia media dovrebbero offrire 8 GB di RAM, con opzioni da 12 GB per i modelli di fascia alta, mentre i dispositivi più economici potrebbero limitarsi a soli 4 GB. Attualmente, la maggior parte degli smartphone entry-level offre almeno 6 GB di RAM, con alcuni modelli che arrivano fino a 8 GB. Si tratterebbe quindi di un passo indietro che potrebbe non essere particolarmente apprezzato dagli utenti. Le indiscrezioni sui modelli di fascia bassa Bisognerà inoltre capire quali saranno le conseguenze in termini di prestazioni. Se fino a qualche anno fa 4 GB di RAM erano sufficienti, oggi questa quantità potrebbe non bastare più per garantire un funzionamento fluido di Android 17. Resta anche da capire se sarà possibile trovare delle alternative: ricordiamo infatti che HUAWEI utilizza in Cina il sistema operativo HarmonyOS, che grazie all'integrazione tra hardware e software potrebbe riuscire a ottenere prestazioni migliori anche con soli 4 GB di RAM.