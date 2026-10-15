Crisi nera per gli smartphone nel 2026: volumi giù del 20%, ma Apple e Samsung dominano la fascia alta

Secondo le stime preliminari pubblicate da Omdia, le spedizioni globali di smartphone nel terzo trimestre del 2026 hanno registrato un crollo del 20% su base annua, segnando una decisa accelerazione della crisi rispetto alla flessione del 6% registrata nel secondo trimestre.
I volumi sono calati anche su base sequenziale, vanificando la spinta tradizionalmente offerta dall'uscita dei nuovi flagship autunnali e dai rifornimenti dei canali di distribuzione in vista del periodo natalizio. A pesare in modo determinante è la continua pressione sui costi delle memorie RAM e dello storage flash, che ha azzerato i margini operativi sui dispositivi di fascia medio-bassa, costringendo i produttori a tagliare drasticamente la produzione dei modelli più economici.