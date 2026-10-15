La tastiera da gaming Corsair Galleon 100 è in offerta su Amazon: puoi acquistarla al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il costo della tastiera da gaming Corsair Galleon 100: sconto attivo del 17% e prezzo finale di 289,99€ (minimo storico). Puoi acquistarla direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: La Corsair Galleon 100 è una tastiera da gaming progettata per offrire un controllo avanzato durante le sessioni di gioco, integrando direttamente le funzionalità di Elgato Stream Deck. Grazie ai tasti e alle manopole personalizzabili, permette di gestire in tempo reale diverse funzioni della propria configurazione senza dover aggiungere un dispositivo separato sulla scrivania.
Ulteriori dettagli sulla tastiera
L'integrazione punta a rendere più immediate le operazioni durante il gioco, consentendo di navigare tra i menu attraverso tasti di scelta rapida ed eseguire combinazioni complesse tramite le azioni multiple.
A completare la dotazione troviamo uno schermo LCD dinamico a colori da 5 pollici, personalizzabile per visualizzare informazioni differenti.
Sul fronte delle prestazioni, la Corsair Galleon 100 supporta l'hyper-polling a 8.000 Hz, pensato per garantire input particolarmente reattivi, e integra la tecnologia FlashTap SOCD, dedicata alle tecniche di movimento avanzate.
La combinazione tra personalizzazione, comandi rapidi e funzionalità orientate alla precisione rende questo modello una soluzione pensata per chi cerca un controllo più completo della propria esperienza di gioco.