In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile la Collector's Edition di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii per PS5 a 55,68 € rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni, ovvero 73,94 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarla tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Inoltre, è possibile restituirlo entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un'edizione per i collezionisti
Questa edizione include una serie di contenuti esclusivi, tra cui il gioco base per PS5, una bandiera dei pirati, una figura in acrilico, una benda per occhio e una spilla moneta del tesoro. Non mancano anche ricompense da riscattare nel gioco, come il pacchetto ciurma di pirati leggendaria, abiti leggendari e il pacchetto personalizzazione nave, oltre al pacchetto extra karaoke e CD. In questo gioco vestirai i panni di un ex-yakuza diventato pirata e intraprenderai un'avventura piratesca decisamente originale, con esilaranti combattimenti per terra e per mare, alla ricerca di ricordi perduti e di un tesoro leggendario.
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