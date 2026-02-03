Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile su Xbox Game Pass, a sorpresa

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii è disponibile su Xbox Game Pass a partire da oggi, sebbene il gioco non fosse stato annunciato nella line-up di febbraio: si tratta di una vera e propria sorpresa che Microsoft ha voluto fare ai propri abbonati.

Pubblicato esattamente un anno fa, Pirate Yakuza in Hawaii è il primo capitolo della serie SEGA ad avere come protagonista esclusivo Goro Majima, che dopo gli eventi di Infinite Wealth si ritrova naufrago su di un'isola sperduta, apparentemente privo della memoria.

L'ex Cane Pazzo di Shimano non ricorda come sia arrivato lì, ma sa ancora combattere e riconoscere le ingiustizie: per questo non ci pensa due volte a difendere il ragazzino che gli ha prestato soccorso quando quest'ultimo viene minacciato da un branco di... pirati?

A quanto pare la pirateria è tornata di moda fra le isole dell'arcipelago a causa di Madlantis, un enorme covo nato come rifugio per criminali, predoni ed emarginati, governato da una coppia di leggendari fuorilegge.