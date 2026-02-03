2

Il controller DualSense Edge per PS5 è in sconto su AliExpress: con questo codice potrai risparmiare ulteriormente

Tra le offerte di AliExpress troviamo il DualSense Edge per PS5. Vediamo quanto costa e tutti i dettagli.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   03/02/2026
DualSense Edge

Su AliExpress è disponibile il controller DualSense Edge per PS5 a 239,99€ , ma con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €, spendendo in totale 214,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link.

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.

DualSense Edge in offerta

Si tratta di un controller pensato per garantire prestazioni elevate e grande personalizzazione, grazie a profili intercambiabili, perfetti in base alle tue preferenze o al tuo stile di gioco. Potrai anche regolare i grilletti, l'intensità della vibrazione e la sensibilità delle levette per un'esperienza completamente unica.

Controller DualSense Edge
Controller DualSense Edge

Il design offre lo stesso comfort del DualSense originale, ma in questo caso le impugnature interne antiscivolo garantiscono un'esperienza migliore. Ricorda che questo controller può essere anche collegato al PC tramite il cavo USB fornito in dotazione, quindi potrai giocare a un'ampia gamma di giochi sia su PC che su console.

#Sconti
