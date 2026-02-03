Nintendo è cresciuta moltissimo nel 2025, grazie a Nintendo Switch 2

Nintendo ha pubblicato i risultati finanziari relativi al trimestre chiusosi il 31 dicembre 2025. Oltra ad aggiornare sulle vendite delle sue console e dei giochi , i dati mostrano una crescita molto marcata, trainata dal lancio di Nintendo Switch 2 , che si è rivelata essere il successo sperato, quantomeno nel breve periodo.

I dati

Le vendite nette hanno raggiunto i 1.905,8 miliardi di yen, pari a circa 10,38 miliardi di euro, con un aumento del 99,3% su base annua. L'utile operativo si è attestato a 300,3 miliardi di yen, ovvero circa 1,64 miliardi di euro, in crescita del 21,3% anno su anno. Ancora più forte l'andamento dell'utile ordinario, che è salito a 455,8 miliardi di yen (circa 2,48 miliardi di euro, +39,4%). L'utile netto ha raggiunto invece i 358,8 miliardi di yen, equivalenti a circa 1,95 miliardi di euro, con un incremento del 51,3% rispetto all'anno precedente.

Come già riportato, sul fronte hardware e software, Nintendo Switch 2 ha venduto 17,37 di unità e 37,93 milioni di giochi, mentre la famiglia Nintendo Switch nel suo complesso è arrivata a 155,37 milioni di unità hardware e 1,500 miliardi di copie software distribuite a livello globale.

In controtendenza, il segmento mobile, che registra ricavi per 54,5 miliardi di yen, pari a circa 297 milioni di euro, in calo del 10,1% su base annua. Va detto che quest'ultimo settore non viene più curato molto da Nintendo e che, quindi, è naturale che non ci si aspettasse alcuna crescita.