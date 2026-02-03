La console Nintendo Switch OLED è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a 249,04 €, ma con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita.
Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.
Nintendo Switch OLED in offerta per un periodo limitato
Questa console presenta un display OLED da 7" in grado di offrire immagini ancora più nitide con contrasti miglliorati. A contribuire sono colori ancora più vivaci e dettagliati, per un'esperienza ancora più coinvolgente e convincente. Anche in questo caso potrai utilizzare la console in modalità portatile, da tavolo o collegandola al televisore con il dock.
Inoltre, sono presenti altri miglioramenti rispetto al modello standard. Ad esempio, l'audio è stato potenziato, oltre a offrire una stabilità superiore in modalità TV. Ricordiamo che l'offerta è valida per un periodo limitato e fino a esaurimento scorte, quindi ti suggeriamo di approfittarne quanto prima.