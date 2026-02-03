La console Nintendo Switch OLED è in sconto su AliExpress: ecco un codice per risparmiare

Su AliExpress è disponibile la console Nintendo Switch OLED a 249,04 €, ma con il codice ITCD25 potrai risparmiare altri 25 €. Se sei interessato, puoi acquistarla direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita.

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.