Lo smartphone Samsung Galaxy S25 da 256 GB è in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice

Su AliExpress è disponibile il Galaxy S25 da 256 GB
Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte.
Galaxy S25 in offerta per un periodo limitato
Questo smartphone adotta un processore Snapdragon 8 Elite, in grado di offrire prestazioni sempre fluide e convincenti. Inoltre, la batteria ha una capacità di 4.000 mAh, mentre il design premium presenta materiali come il telaio in alluminio. Il comparto fotografico è caratterizzato dal ProVisual Engine, potenziato dal processore per scattare, visualizzare ed editare in modo avanzato.
Non mancano diverse funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per aiutarti nella quotidianità. Ricordiamo che in questo caso si tratta del modello da 256 GB