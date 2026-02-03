Lo smartphone Samsung Galaxy S25 da 256 GB è in super sconto su AliExpress: risparmia ulteriormente con questo codice

Su AliExpress è disponibile il Galaxy S25 da 256 GB a 588,24 €, ma con il codice ITCD55 potrai risparmiare altri 55 €, spendendo in totale 533,24 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Assicurati di scegliere manualmente la tua colorazione preferita.

Si tratta in questo caso delle nuove offerte di AliExpress, disponibili fino al 7 febbraio e fino a esaurimento scorte. Ogni codice può essere utilizzato una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. Inoltre, i codici non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni e hanno un importo massimo di riscatto e possono esaurirsi. Ricordiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni, quindi aumentare o diminuire nel corso delle ore.