Quando Guitar Hero e Rock Band rischiavano di disboscare intere foreste

Quasi vent'anni dopo, un surrogato (di un surrogato) di quel gioco esiste ancora in Fortnite Festival e c'è addirittura qualcuno che ha ripreso a produrre periferiche di plastica. Eppure quello di Guitar Hero fu un fenomeno di massa breve, travolgente e irripetibile, così come irripetibile è la storia che c'è dietro. The Oral History of Guitar Hero, Rock Band and the Music Game Boom è un recente librone (solo in inglese) edito da Read Only Memory , che parte da un articolo di Blake Hester su Vice e lo espande includendo altro materiale e interviste. Le "oral history", per chi non ne avesse mai letta una, sono delle raccolte di interviste trascritte e non filtrate dal commento dell'autore, che raccontano un argomento direttamente attraverso le parole dei protagonisti. Una sorta di The Last Dance in formato scritto: potrebbero essere un tipo di lettura anomalo per chi è abituato a romanzi e non fiction tradizionali, ma per chi adora i documentari e la storia dei videogiochi è una goduria.

C'è un vecchio episodio di South Park in cui il papà di Stan non si capacita del perché suo figlio e i suoi amici passino intere giornate con Guitar Hero anziché imparare a suonare uno strumento vero. Il fatto che poi diventassero delle celebrità in tour era la gag della puntata, ma per il resto raccontava esattamente il fenomeno di quel periodo, così come l'incredulità di chi guardava dall'esterno. Le serate a casa di amici, i cartoni della pizza sul tavolo e le mani unte che martellavano dei pulsanti colorati di una chitarra di plastica. Ora Reptilia, ora Welcome to the Jungle, ora Paranoid. C'era ovviamente lo smargiasso del gruppo, che lanciava Through the Fire and Flames, convinto di battere il suo record personale di ventuno secondi netti. A quindici era già tornato a chiudersi un'altra cannetta.

Plastica, sangue e qualche birra di troppo

La storia di Guitar Hero ha un fascino di per sé pazzesco: racconta di come un piccolo sviluppatore (Harmonix) e un publisher microscopico (RedOctane) decisero di andare all-in e investire tutto sulla produzione di un gioco musicale da giocare con delle chitarre di plastica. Dire che "ci credevano al 100%" però sarebbe una bugia: le interviste raccontano dei mille dubbi, l'inesperienza e gli infiniti problemi logistici nel produrre e spedire le periferiche, lo scetticismo costante che qualcuno avrebbe mai speso dei soldi per quel gioco.

Capitolo dopo capitolo, il libro ripercorre la storia di Guitar Hero, dalla genesi, passando per la rivalità con Rock Band e il crollo dell'intero settore

Ovviamente nessuno, loro in primis, aveva previsto il successo clamoroso che Guitar Hero avrebbe avuto quando venne lanciato nel 2005. 45 milioni di dollari incassati nell'arco di due mesi ed ecco che improvvisamente tutti volevano una fetta della torta. Anzi, volevano l'intera ricetta: Activision comprò RedOctane e i diritti per Guitar Hero, mentre Harmonix finì sotto l'ala di MTV Games. Gli stessi creatori del gioco si ritrovarono a realizzare Rock Band e fare concorrenza alla loro stessa creatura, in una guerra a suon di licenze, strumenti musicali e collaborazioni con le band più famose, che in pochissimi anni ha portato alla saturazione del genere e al crollo di un intero settore dell'industria dei videogiochi.

Prima di Guitar Hero, uno dei rhythm game più influenti fu Dance Dance Revolution

Tra i racconti più interessanti ci sono ovviamente i retroscena meno noti di quegli anni, soprattutto perché quella era l'epoca in cui i social media ancora non erano diffusi: "YouTube a quei tempi era una roba ancora nuova," racconta Alex Rigopulos, co-fondatore di Harmonix. "Ricordo la prima volta che ho cercato le parole 'Guitar Hero' e mi sono trovato davanti centinaia di video di persone che si sono filmate mentre giocavano Guitar Hero. È stato quello il momento in cui ho avuto la pelle d'oca e ho realizzato per la prima volta che stava accadendo qualcosa di grosso col gioco".

Ai video che erano (e magari sono tuttora) visibili su YouTube, si aggiungevano i documenti che arrivavano in privato nella posta del team di sviluppo. "C'era questo tipo che ci aveva mandato una foto di lui dopo che aveva fatto un grosso rock jump ed era atterrato dritto sul suo tavolino di vetro, e nella foto aveva le caviglie piene di sangue e la chitarra in mano", dice il sound designer Izzy Maxwell. "Nella lettera c'era scritto che quando ha finito di suonare la canzone è dovuto andare al pronto soccorso. [...] Capito come? 'Quando ha finito di suonare la canzone'".

Alcune delle illustrazioni e dei bozzetti di Guitar Hero e Rock Band, tra ricerche e ispirazioni per lo stile dei musicisti nei vari giochi

Non meno "rock and roll" erano i party organizzati all'apice del successo, pieni di alcool, VIP e lussuose auto comprate coi bonus aziendali. L'evento di lancio di Guitar Hero 3, organizzato per gli sviluppatori sul terrazzo di un Best Buy, fu un esempio: "Dopo che siamo rimasti a secco di vodka e Red Bull, abbiamo trovato una cassa di sake", ricorda (a fatica) il designer Chris Vance. "Abbiamo preso la cassa e ci siamo messi per un'ora a farci shottini di sake. [...] C'erano solo quattro o cinque bagni chimici, quindi era pieno di gente che stava lì in piedi sul bordo del tetto a pisciare dalla cima del palazzo!"