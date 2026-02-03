Uno sviluppatore giapponese ha dovuto spiegare che la sua visual novel non è ispirata a Epstein

Il caso Epstein continua a produrre effetti nefasti anche nel mondo dei videogiochi. No, non stiamo parlando delle malattie veneree di Bill Gates o delle microtransazioni di Call of Duty , ma dello sviluppatore giapponese indipendente Hyogo Onimushi che è stato costretto a chiarire sui social che la sua visual novel, Return to Shironagasu Island , non è ispirata ai comportamenti di Jeffrey Epstein o alla sua isola privata dove faceva prostituire delle ragazze, spesso minorenni, nonostante alcune somiglianze.

Arrivato prima di Epstein

"Ok... giusto per chiarire una volta per tutte: non ho minimamente basato Return to Shironagasu Island sullo scandalo dell'isola di Epstein. Tanto per cominciare, il caso Epstein è emerso nel 2019, mentre la prima versione del mio gioco è uscita nell'estate del 2017 al Comiket (la versione completa è arrivata intorno al 2018)", ha spiegato lo sviluppatore. Il gioco è poi arrivato su Steam nel 2020, ma quello non è l'anno di pubblicazione effettivo.

Return to Shironagasu Island è una visual novel horror investigativa con meccaniche da avventura punta e clicca, in cui il giocatore veste i panni di un detective che si reca sulla remota isola di Shironagasu dopo aver ricevuto un misterioso invito, scritto sul biglietto di un milionario morto suicida. Dovrà collaborare con una ragazza geniale ma molto impacciata, dotata di memoria fotografica, per svelare gli inquietanti segreti dell'isola e sopravvivere a ciò che lo aspetta.

Return to Shironagasu Island ha venduto davvero bene, visto che si parla di 210.000 copie. È un ottimo risultato per un gioco sviluppato da una sola persona. Chiaramente, viste le sue tematiche e la sua ambientazione, molti lo hanno accostato al caso Epstein, pur non avendoci niente a che fare. Considerata la cronologia dei fatti, è comunque impossibile che ci sia una forma d'ispirazione diretta.

Eppure molti sembrano non capirlo (del resto siamo nell'epoca dei social e dei meme...), tanto che per lo sviluppatore sta diventando un problema, come detto in risposta a un utente su X.

Return to Shironagasu Island è disponibile su PC e Nintendo Switch. Nel marzo 2025 ha ricevuto un aggiornamento importante che ha introdotto il doppiaggio completo in giapponese e alcune nuove scene. Lo sviluppatore ha promesso di essere al lavoro su di un seguito.