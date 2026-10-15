Il diritto alla disconnessione si paga su WhatsApp: le nuove opzioni premium contro lo stress da notifica

La funzione, già individuata in una precedente versione beta , consente di applicare regole automatiche alle liste di chat, evitando di dover intervenire manualmente sulle singole conversazioni. L'obiettivo è offrire un controllo più preciso sulle notifiche, per esempio separando le comunicazioni di lavoro da quelle personali.

WhatsApp sta ampliando le funzionalità del suo abbonamento Plus con le programmazioni Focus, uno strumento che permette di gestire le notifiche in base agli orari e alle proprie attività . La novità è in fase di distribuzione per alcuni beta tester Android con la versione 2.26.41.6 di WhatsApp, disponibile sul Google Play Store.

Come funzionano le programmazioni Focus

Gli abbonati a WhatsApp Plus possono creare una programmazione direttamente dalle impostazioni di una lista di chat, attraverso la nuova opzione "Nuova programmazione". Da qui è possibile assegnare un nome alla configurazione, selezionare le chat e i gruppi da includere e stabilire le fasce orarie durante le quali le notifiche possono essere mostrate normalmente.

L'interfaccia delle programmazioni Focus (fonte: wabetainfo)

La stessa programmazione può prevedere più intervalli nella giornata. Si può, per esempio, impostare una fascia al mattino e una al pomeriggio nei giorni feriali, lasciando le notifiche della lista inattive negli altri momenti. È inoltre possibile creare regole differenti per ciascuna lista, adattandole alle diverse esigenze.

Durante gli orari consentiti, le notifiche funzionano normalmente e gli utenti possono interagire con le conversazioni senza limitazioni. Fuori da queste fasce, invece, entra in funzione il comportamento scelto durante la configurazione.

Le programmazioni Focus offrono due possibilità principali per gestire le liste al di fuori degli intervalli stabiliti. La prima consiste nel silenziare automaticamente le conversazioni, interrompendo le notifiche senza rimuovere le chat dalla lista. La seconda permette di nascondere temporaneamente la lista, che torna visibile con l'arrivo della successiva fascia oraria consentita.

Le due opzioni sono facoltative: ogni utente può decidere quale comportamento applicare in base alle proprie necessità. Per esempio, una lista dedicata al lavoro può essere programmata dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 17. Al termine della giornata, WhatsApp può silenziarla automaticamente, riducendo le interruzioni senza richiedere interventi manuali. Le programmazioni possono essere gestite dalle impostazioni delle liste, dove vengono mostrati i nomi delle configurazioni e i rispettivi intervalli di attività.

Le programmazioni Focus si aggiungono alle altre funzionalità premium di WhatsApp Plus, che includono temi personalizzati, emoji aggiuntive per le reazioni e la possibilità di fissare più di tre chat. La nuova opzione punta soprattutto a migliorare la gestione quotidiana delle conversazioni, consentendo di automatizzare alcune operazioni legate alla privacy e alle notifiche.

La distribuzione è graduale e riguarda per ora soltanto una parte degli utenti che utilizzano la versione beta per Android. Chi non trova ancora l'opzione nelle impostazioni delle liste dovrà attendere che venga attivata anche sul proprio account. WhatsApp non ha ancora comunicato una data per la disponibilità generale della funzione.