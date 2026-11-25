L'aumento dei costi dei componenti sta modificando le strategie dei produttori e riducendo le possibilità di acquisto dei consumatori . Le aziende stanno aumentando i prezzi, eliminando alcune configurazioni con poca memoria e concentrando gli investimenti su un numero inferiore di modelli e mercati. La fascia economica è quella più esposta, mentre i prodotti premium mostrano una maggiore capacità di tenuta, senza però riuscire a compensare la contrazione dei segmenti più popolari.

Memorie sempre più costose, gli smartphone economici sono i più colpiti

Il problema non riguarda soltanto la disponibilità immediata dei componenti. I produttori di memorie continuano a privilegiare le applicazioni legate all'IA e ai data center, più redditizie rispetto al mercato mobile. La conseguenza è una disponibilità limitata di DRAM per smartphone e la prospettiva di ulteriori aumenti dei prezzi delle memorie LPDDR nei primi mesi del 2027.

Le spedizioni di smartphone torneranno a crescere solo a fine 2028 secondo le previsioni

Per assorbire i rincari, i produttori stanno rivedendo le configurazioni hardware, innalzando le specifiche minime e aumentando i prezzi di listino. Alcuni modelli con margini ridotti rischiano invece di essere eliminati dai cataloghi. Particolarmente esposta è la fascia sotto i 200 dollari, dove l'offerta si sta restringendo e tende a concentrarsi sui prodotti più costosi all'interno del segmento.

Non tutti i consumatori saranno disposti a spendere di più per sostituire il proprio telefono. Una parte potrebbe orientarsi verso modelli di fascia superiore, ma molti altri sceglieranno di mantenere più a lungo il dispositivo attuale oppure di acquistare smartphone ricondizionati. Secondo Yang Wang, principal analyst di Counterpoint Research, la crisi delle memorie si è rivelata più persistente del previsto e rischia di rendere il 2027 particolarmente difficile per i mercati sensibili ai prezzi.

Anche la produzione sta risentendo della contrazione. L'utilizzo degli impianti ODM ed EMS è diminuito sensibilmente e diversi fornitori hanno ridotto la capacità produttiva dopo i tagli agli ordini da parte dei principali produttori Android. Le scorte risultano inoltre disomogenee tra le diverse aree geografiche, con alcuni mercati che iniziano a registrare livelli di inventario particolarmente bassi.

Nonostante la crisi, Apple dovrebbe mantenere la prima posizione mondiale per spedizioni nel 2026 e nel 2027, ma con un vantaggio ridotto su Samsung. Le consegne di iPhone sono previste in calo dell'1% nel 2026 e del 4% nel 2027. Il posizionamento premium, la fidelizzazione degli utenti, le formule di finanziamento e la priorità nell'accesso ai componenti offrono all'azienda una maggiore protezione, anche se l'esaurimento della domanda generata dal ciclo di sostituzione del 2025 e 2026 limiterà ulteriori progressi.

Samsung dovrebbe registrare una flessione dell'1% nel 2026 e del 3% nel 2027, risultati migliori rispetto alla media del settore. La produzione interna di componenti, l'ampiezza del catalogo e i rapporti consolidati con operatori e rivenditori garantiscono una maggiore flessibilità. La crescita dei pieghevoli e dei modelli premium, tuttavia, non dovrebbe bastare a compensare la debolezza della gamma Galaxy A.

La situazione appare più complicata per i produttori cinesi, maggiormente esposti alla contrazione dei segmenti economici e dei mercati emergenti. Counterpoint prevede un secondo anno di calo per i principali marchi, con una razionalizzazione dei cataloghi e l'abbandono dei mercati meno redditizi. Huawei rappresenta un'eccezione nel 2026, con spedizioni in crescita del 12% grazie alla posizione sul mercato cinese e alla maggiore disponibilità di componenti domestici. Per il 2027, però, anche il produttore dovrebbe tornare in territorio negativo.

Le previsioni indicano una ripresa del 6% delle spedizioni globali nel 2028, sostenuta dal miglioramento della disponibilità di memoria, dalla stabilizzazione dei prezzi e dal ritorno della domanda rinviata durante il biennio precedente. Il recupero, tuttavia, non sarà sufficiente a riportare il settore ai livelli del 2025.

Le quote di mercato dei diversi sistemi operativi

La crisi sta modificando anche gli equilibri tra i sistemi operativi. Nel terzo trimestre 2026 le vendite globali di smartphone sono diminuite del 16% su base annua e Android ha registrato una quota del 74%, cinque punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Si tratta del livello più basso mai raggiunto dalla piattaforma in un terzo trimestre. iOS è invece salito al 21%, il suo massimo storico per il periodo, mentre HarmonyOS ha mantenuto una quota globale del 5%.

La diversa esposizione alle fasce di prezzo aiuta a spiegare questa redistribuzione. Android è presente in praticamente tutti i segmenti, ma la sua ampia diffusione tra i dispositivi economici e di fascia media lo rende più vulnerabile alla crisi della memoria RAM e agli aumenti dei listini. Apple beneficia invece della maggiore tenuta della fascia premium.