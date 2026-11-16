Degli azionisti hanno fatto causa a Intel per la crisi del mercato PC

La class action è stata depositata venerdì presso il tribunale federale di San Jose, in California. A guidare l'iniziativa è il City of Southfield Fire and Police Retirement System, un fondo pensione del Michigan. La richiesta riguarda gli investitori che hanno acquistato azioni Intel tra il 23 luglio e il 29 ottobre 2026. Tra i citati figurano anche l'amministratore delegato Lip-Bu Tan e il direttore finanziario David Zinsner.

Intel deve affrontare una nuova controversia legale negli Stati Uniti. Un gruppo di azionisti ha avviato una causa collettiva contro il produttore di chip, sostenendo che la società abbia fornito informazioni incomplete sulle difficoltà del mercato dei PC e sulle conseguenze che avrebbero avuto sui ricavi. Al centro dell'accusa c'è soprattutto la presunta mancata comunicazione tempestiva del rallentamento delle vendite e dell'accumulo di scorte, fattori che avrebbero contribuito al brusco calo del titolo in Borsa.

Intel accusata di aver sottovalutato la crisi del mercato PC

Secondo i querelanti, Intel avrebbe tardato a rendere noto quanto il calo della domanda di computer e l'eccesso di inventario avrebbero pesato sui risultati economici. Le difficoltà del mercato PC, sostengono gli azionisti, sarebbero state più rilevanti dei benefici legati alla crescita dell'intelligenza artificiale e agli investimenti nella costruzione di nuovi data center. La causa contesta inoltre la tempistica di un'importante operazione finanziaria. A metà agosto, quando il terzo trimestre era già in corso, Intel aveva collocato azioni per 23 miliardi di dollari al prezzo di 95 dollari per titolo.

Lip-Bu Tan, CEO di Intel

Secondo l'accusa, la società avrebbe avuto interesse e opportunità per raccogliere capitali senza aver prima chiarito adeguatamente la portata delle difficoltà in arrivo. L'operazione era legata anche alla strategia di Tan, che punta a rafforzare il business della produzione di chip per conto terzi. Intel non ha ancora risposto alle richieste di commento sulla causa.

La vicenda ruota attorno soprattutto alla seduta del 30 ottobre, quando le azioni Intel hanno perso il 28,6% in un solo giorno, bruciando circa 140 miliardi di dollari di capitalizzazione. Il ribasso è arrivato dopo la pubblicazione delle previsioni per il quarto trimestre, inferiori alle attese degli analisti sia sul fronte dei ricavi sia su quello degli utili.

Durante la conference call, Tan aveva parlato apertamente delle difficoltà produttive, delle carenze nelle forniture e di una crisi della memoria senza precedenti. L'aumento dei prezzi dei chip di memoria sta rendendo più costosi i PC, con conseguenze sulla domanda, mentre le interruzioni nella catena di approvvigionamento impediscono a Intel di sfruttare pienamente la crescita del mercato dei processori per data center.

Nonostante il crollo di fine ottobre, il titolo Intel ha comunque guadagnato il 62% dall'inizio del 2026, pur essendo sceso sensibilmente dal massimo di 142,35 dollari raggiunto il 30 giugno. La causa chiede un risarcimento non quantificato per gli azionisti coinvolti. Le accuse dovranno ora essere esaminate in tribunale e non costituiscono, al momento, un accertamento di responsabilità da parte della società