AMD invita i giocatori a restare fedeli a Radeon, ma si definisce un'azienda orientata prima di tutto ai data center

AMD sembra voler ricordare ai videogiocatori il rapporto costruito negli anni con il marchio Radeon , ma il messaggio pubblicato sui social è arrivato in un momento abbastanza critico, ottenendo l'effetto contrario. Il profilo ufficiale AMD Gaming su X ha infatti condiviso un'immagine che mostra una persona mentre cammina sulla spiaggia tenendo per mano una scheda grafica Radeon, accompagnata dalla frase: "Non dimenticare mai chi ti è stato vicino nei momenti più difficili". La didascalia aggiunge: "So che sarai sempre al mio fianco".

Data center

Il tentativo di fare leva sulla fedeltà degli appassionati è apparso però in contrasto con alcune dichiarazioni rilasciate pochi giorni prima dall'amministratrice delegata Lisa Su. Durante un'intervista con Yahoo Finance, la dirigente aveva infatti chiarito quale sia oggi il business principale dell'azienda: "Siamo un'azienda che mette al primo posto i data center. Questo è il nostro profilo e, come sapete, le persone hanno bisogno di una maggiore capacità di calcolo per alimentare tutte queste applicazioni".

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Una posizione comprensibile considerando i risultati economici raggiunti da AMD, ma che evidenzia anche il progressivo ridimensionamento del peso del settore gaming nelle priorità della società. Nel terzo trimestre del 2026, AMD ha registrato ricavi complessivi record per 13,4 miliardi di dollari, in crescita del 45% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il comparto data center ha contribuito per 8,5 miliardi, con un incremento del 97%, arrivando a rappresentare quasi due terzi del fatturato. Di tutt'altro segno i risultati del settore gaming, i cui ricavi sono diminuiti del 40%, fermandosi a 773 milioni di dollari. Una flessione attribuita principalmente alla crisi delle memorie alimentata dalla domanda legata all'intelligenza artificiale, che sta contribuendo ad aumentare i costi dei componenti.

Anche il mercato delle schede video Radeon non è rimasto immune dai rincari. Secondo una recente rilevazione di TechSpot, la Radeon RX 9060 XT da 16 GB veniva venduta mediamente a circa 200 dollari in più rispetto al prezzo consigliato di 350 dollari nei dieci mercati analizzati. Un aumento comunque inferiore a quello registrato per la concorrente Nvidia GeForce RTX 5060 Ti da 16 GB, il cui sovrapprezzo medio raggiungeva circa 300 dollari.

A complicare ulteriormente il rapporto con gli appassionati contribuisce anche una gamma di prodotti che quest'anno non ha ricevuto particolare attenzione. La principale novità desktop è stata la Radeon RX 9050, una scheda di fascia bassa disponibile in alcune configurazioni con 8 GB di memoria e in altre con appena 4 GB, che ha ricevuto delle valutazioni molto negative. Insomma, il marketing è una cosa, la realtà un'altra, come spesso accade, con compagnie come AMD e Nvidia che stanno sempre più trascurando il settore gaming per alimentare quello dei data center, attualmente molto più redditizio.