Splatoon Raiders per Nintendo Switch 2 è al minimo storico su Amazon

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Uno sparatutto con una meccanica legata all'inchiostro
Si tratta del primo spin-off della serie Splatoon, in cui la meccanica dell'inchiostro continua a giocare un ruolo cruciale. In questo sparatutto in terza persona, tuttavia, l'esperienza è principalmente incentrata sul single-player. Vestirai i panni di un meccanico e dovrai scegliere se interpretare un Inkling o un Octoling. Dovrai quindi affrontare numerose orde di Salmonoidi, partecipando a combattimenti frenetici e divertenti, ottenendo la possibilità di esplorare porzioni sempre più ampie della mappa.
Nel complesso, la meccanica legata all'inchiostro da sparare funziona ancora una volta, anche in singolo, mentre la personalizzazione dell'equipaggiamento rende l'esperienza ancora più immersiva. Tuttavia, sappi che il level design è fin troppo elementare. Puoi saperne di più nella nostra recensione di Splatoon Raiders. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.