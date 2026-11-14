Jeff Kaplan criticò duramente l'annuncio di Overwatch 2: "Siete degli idioti"

Kaplan ha spiegato che, tra il 2018 e il momento in cui lasciò Blizzard, i rapporti con i vertici aziendali furono caratterizzati da continui attriti riguardanti la direzione creativa , le tempistiche di sviluppo e alcune meccaniche fondamentali del gioco. Una situazione che lo portò a confrontarsi direttamente con i dirigenti per contestare la scelta di annunciare Overwatch 2 insieme a Diablo 4 , durante lo stesso evento.

Jeff Kaplan , storico director di Overwatch prima del suo addio a Blizzard nel 2021, ha criticato duramente le modalità con cui venne annunciato Overwatch 2 alla BlizzCon 2019. Nel corso di un'intervista concessa a Gaming World Interviews, lo sviluppatore ha raccontato i contrasti avuti con i dirigenti dell'azienda negli anni precedenti alla sua partenza, soffermandosi in particolare sulla decisione di presentare pubblicamente il sequel quando, a suo giudizio, il progetto non aveva ancora una direzione sufficientemente definita.

Annuncio prematuro

"Ebbi una discussione molto accesa con alcuni dirigenti di Blizzard, tra cui il mio produttore esecutivo, riguardo all'annuncio di Overwatch 2. Entrai nel loro ufficio e dissi: 'Che cosa stiamo facendo? Non sappiamo davvero che cosa sia questo gioco, non abbiamo definito il suo modello commerciale. È un errore enorme'", ha raccontato.

Secondo Kaplan, i nuovi dirigenti dell'azienda avevano la necessità di dimostrare rapidamente che Blizzard fosse tornata ai livelli del passato, dopo un periodo complicato per la società. L'intenzione sarebbe stata quella di trasmettere al pubblico un'immagine di rinnovata fiducia nelle capacità dello studio, anche attraverso annunci importanti. Una strategia che l'ex director non condivideva affatto.

"Volevano dimostrare che Blizzard era tornata e che era ancora capace di fare grandi cose. E io pensavo: 'Siete degli idioti, cazzo'", ha dichiarato senza nascondere il proprio disappunto.

Lo sviluppatore ha inoltre spiegato di aver progressivamente perso autonomia decisionale sulla serie. In precedenza, nel suo ruolo di director, poteva determinare la direzione del progetto, mentre dal 2018 in poi si sarebbe trovato sempre più spesso a dover contrastare decisioni prese a livello dirigenziale.

"Dopo tre anni passati a lottare senza essere d'accordo con le decisioni prese sulla serie, e senza sentire più di avere alcun potere decisionale, ho capito che l'azienda apparteneva ormai ai dirigenti e alle persone di Activision", ha aggiunto.

Kaplan lasciò Blizzard nel 2021. In passato aveva anche raccontato di aver ricevuto pressioni dalla divisione finanziaria di Activision Blizzard, che avrebbe collegato il mancato raggiungimento di determinati obiettivi economici di Overwatch al possibile licenziamento di mille dipendenti, attribuendogli la responsabilità della situazione.

Oggi lo sviluppatore lavora a The Legend of California, progetto in sviluppo presso Kintsugiyama, lo studio indipendente che ha cofondato dopo la sua esperienza in Blizzard. Una nuova fase professionale che lo ha portato ad affrontare anche le difficoltà, a suo dire formative ma impegnative, della produzione indipendente.