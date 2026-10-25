The Legend of California è stato posticipato: è il nuovo FPS-survival western dell'autore di Overwatch

The Legend of California è un progetto molto interessante e non solo perché proviene dal principale responsabile di Overwatch, Jeff Kaplan, ma anche per il suo particolare concept da FPS survival western: purtroppo ci sarà da attendere più del previsto per poterlo provare, visto che il lancio in accesso anticipato è stato posticipato (e scusate il gioco di parole).

Kaplan è uscito da Blizzard e ha fondato il nuovo team Kintsugiyama insieme a Tim Ford e hanno annunciato The Legend of California lo scorso marzo come primo titolo del neonato studio, il quale sembra essere peraltro già piuttosto ambizioso.

Si tratta di uno sparatutto in prima persona survival ambientato nel selvaggio West, all'epoca della corsa all'oro e dunque dotato di uno scenario fortemente caratterizzato e interessante.