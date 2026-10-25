The Legend of California è stato posticipato: è il nuovo FPS-survival western dell'autore di Overwatch

The Legend of California è un progetto molto interessante e non solo perché proviene dal principale responsabile di Overwatch, Jeff Kaplan, ma anche per il suo particolare concept da FPS survival western: purtroppo ci sarà da attendere più del previsto per poterlo provare, visto che il lancio in accesso anticipato è stato posticipato (e scusate il gioco di parole).
Kaplan è uscito da Blizzard e ha fondato il nuovo team Kintsugiyama insieme a Tim Ford e hanno annunciato The Legend of California lo scorso marzo come primo titolo del neonato studio, il quale sembra essere peraltro già piuttosto ambizioso.
Si tratta di uno sparatutto in prima persona survival ambientato nel selvaggio West, all'epoca della corsa all'oro e dunque dotato di uno scenario fortemente caratterizzato e interessante.
C'è ancora un po' di lavoro da fare
Gli sviluppatori di Kintsugiyama hanno recentemente tenuto una sessione di domande e risposte su Reddit, all'interno della quale hanno confermato che il lancio in accesso anticipato, inizialmente previsto entro la fine del 2026, è stato spostato al 2027, ancora con periodo da definire.
Sebbene la mossa fosse prevedibile, giunti ormai alla fine di ottobre, la questione è stata confermata e discussa in maniera più ufficiale e chiara durante questa sessione AMA su Reddit, da parte degli stessi autori.
Kaplan ha spiegato che i lavori sono un po' in ritardo rispetto a quanto era stato preventivato inizialmente: The Legend of California doveva essere giocabile a questo punto, ma l'Alpha 3 ha dimostrato "problemi di performance che non la rendevano adeguata ai nostri standard per valutarne la pubblicazione".
Più precisamente, in base a quanto riferito dall'ex-responsabile di Overwatch sembra che ci siano dei "dati rilevati sul fronte delle performance dei server" che non sono ai livelli ottimali e richiedono dunque ulteriore lavoro.
Un'interessante visione del far west e della corsa all'oro
In ogni caso, gli sviluppatori hanno riferito di avere ottime sensazioni per quanto riguarda le caratteristiche e i contenuti del gioco, dunque su questi fronti non sembrano esserci problemi e una volta corrette le questioni tecniche il lancio dovrebbe avvenire.
In base al primo trailer abbiamo visto che The Legend of California ha la meccanica vicina a uno sparatutto in prima persona, sebbene preveda l'uso di diverse armi e strumenti, ma è arricchito da dinamiche survival e interazioni online all'interno di un ampio open world persistente.
Il tutto dovrebbe essere ampliato da vari altri elementi come la possibilità di costruire un proprio ranch che funga anche da base operativa, da difendere dall'assalto di altri giocatori.