La presunta attrice di Lucia di GTA 6 va in live e diventa virale

A poco meno di un mese dall'uscita di Grand Theft Auto VI , l'attenzione della community attorno al cast del gioco ha raggiunto livelli febbrili. Nonostante Rockstar Games continui a mantenere il più totale riserbo sull'identità della stragrande maggioranza degli interpreti, i fan sono convinti da anni di aver individuato l'attrice dietro le fattezze e la voce della protagonista femminile Lucia: Manni L. Perez . Nelle scorse ore, una breve diretta streaming tenuta dall'attrice è diventata virale sul web proprio per la sua straordinaria abilità nel dribblare qualsiasi riferimento al kolossal in arrivo.

Dodici minuti di diretta e silenzio totale su GTA 6

Su un profilo Instagram aperto da appena sei mesi e con soli nove post all'attivo, Perez ha registrato un picco di oltre 2.100 spettatori simultanei in una diretta di dodici minuti. L'attrice si è limitata a parlare del proprio percorso personale, raccontando di essere cresciuta in una piccola cittadina rurale, di amare la cucina e di aver imparato a guidare camion fin da ragazza, descrivendo una quotidianità semplice e distante dallo sfarzo.

"Ma no, davvero, non sono ricca. Sono una persona assolutamente normale. Vivo in un piccolo monolocale che adoro, ho una cucina minuscola e ci siamo solo io e il mio cane. Faccio tutto da sola e lo faccio da tantissimo tempo; mi piace molto e ne sono grata. Ho una famiglia che mi vuole bene e sento di trovarmi davvero in un bel momento della mia vita."

Tra un sorriso e un commento sulla voglia di comprare un furgone verde, i commenti della chat venivano ininterrottamente sommersi da menzioni dirette a "Lucia" e a GTA 6. Gli utenti hanno tentato in ogni modo di strapparle una reazione: c'è chi ha commentato ironicamente che in realtà non vive da sola perché c'è Jason a farle compagnia, e chi ha provato con domande più sottili chiedendole se giocherà all'ultimo titolo di Rockstar o se sia "pronta per il mese prossimo".

Consapevole che qualsiasi ammissione violerebbe un accordo di non divulgazione, Perez ha mostrato un controllo impeccabile, interagendo solo ed esclusivamente con i messaggi che non avevano nulla a che fare con i videogiochi.