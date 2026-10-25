La presunta attrice di Lucia di GTA 6 va in live e diventa virale

A poco meno di un mese dall'uscita di Grand Theft Auto VI, l'attenzione della community attorno al cast del gioco ha raggiunto livelli febbrili. Nonostante Rockstar Games continui a mantenere il più totale riserbo sull'identità della stragrande maggioranza degli interpreti, i fan sono convinti da anni di aver individuato l'attrice dietro le fattezze e la voce della protagonista femminile Lucia: Manni L. Perez. Nelle scorse ore, una breve diretta streaming tenuta dall'attrice è diventata virale sul web proprio per la sua straordinaria abilità nel dribblare qualsiasi riferimento al kolossal in arrivo.
Dodici minuti di diretta e silenzio totale su GTA 6
Su un profilo Instagram aperto da appena sei mesi e con soli nove post all'attivo, Perez ha registrato un picco di oltre 2.100 spettatori simultanei in una diretta di dodici minuti. L'attrice si è limitata a parlare del proprio percorso personale, raccontando di essere cresciuta in una piccola cittadina rurale, di amare la cucina e di aver imparato a guidare camion fin da ragazza, descrivendo una quotidianità semplice e distante dallo sfarzo.
Lucia aka Manni Perez went live on Instagram
by u/DMONEYDelano in GTA6unmoderated
"Ma no, davvero, non sono ricca. Sono una persona assolutamente normale. Vivo in un piccolo monolocale che adoro, ho una cucina minuscola e ci siamo solo io e il mio cane. Faccio tutto da sola e lo faccio da tantissimo tempo; mi piace molto e ne sono grata. Ho una famiglia che mi vuole bene e sento di trovarmi davvero in un bel momento della mia vita."
Tra un sorriso e un commento sulla voglia di comprare un furgone verde, i commenti della chat venivano ininterrottamente sommersi da menzioni dirette a "Lucia" e a GTA 6. Gli utenti hanno tentato in ogni modo di strapparle una reazione: c'è chi ha commentato ironicamente che in realtà non vive da sola perché c'è Jason a farle compagnia, e chi ha provato con domande più sottili chiedendole se giocherà all'ultimo titolo di Rockstar o se sia "pronta per il mese prossimo".
Consapevole che qualsiasi ammissione violerebbe un accordo di non divulgazione, Perez ha mostrato un controllo impeccabile, interagendo solo ed esclusivamente con i messaggi che non avevano nulla a che fare con i videogiochi.
Dalle serie TV al casinò di Grand Theft Auto Online
L'atteggiamento dell'attrice non ha fatto altro che rafforzare le teorie costruite dai fan nel corso degli ultimi anni. La totale assenza di conferme ufficiali da parte di Rockstar Games non smentisce infatti i numerosi indizi raccolti dalla community.
Manni L. Perez ha alle spalle una carriera navigata tra ruoli in live-action e doppiaggio: è comparsa in singoli episodi di serie televisive di rilievo come Jessica Jones, The Blacklist e Law & Order: Unità Vittime Speciali. A rendere il quadro ancora più interessante c'è un precedente diretto con la stessa casa di sviluppo: in passato l'attrice ha infatti prestato la propria voce a una croupier di blackjack all'interno di Grand Theft Auto Online.
Vi ricordiamo infine che PS5 si è aggiornata: il nuovo firmware è dedicato a GTA 6, anche se Sony non lo dirà.