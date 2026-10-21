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PS5 si aggiorna: il nuovo firmware è dedicato a GTA 6, anche se Sony non lo dirà

Ufficialmente l'update si limita a ritocchi di routine all'interfaccia, ma sotto la scocca Sony corre ai ripari per chiudere le falle di sicurezza che minacciano il lancio del colossal di Rockstar Games.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   21/10/2026
PS5 Pro e il controller DualSense
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
Grand Theft Auto VI (GTA 6)
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Sony ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, portando il firmware della console alla versione 26.07-14.20.00 (con identificativo completo 26.07-14.20.00.07). Con un peso di circa 1,2 GB, il pacchetto sembrerebbe la classica patch di manutenzione ordinaria a cui i giocatori sono ormai abituati.

Anche il changelog ufficiale pubblicato dalla casa giapponese mantiene il consueto profilo minimale: "Abbiamo migliorato la messaggistica e l'usabilità su alcune schermate." All'apparenza non vi è alcuna novità visibile all'utente. Eppure, dietro questo rilascio di facciata si nasconde una manovra di fondamentale importanza sia per la sicurezza di Sony, sia per gli interessi miliardari di Take-Two Interactive e Rockstar Games.

Dietro la facciata: la corsa ai ripari contro i recenti exploit

Per comprendere la vera portata della patch bisogna fare un passo indietro a inizio mese, quando Sony ha distribuito l'aggiornamento 14.10, reso obbligatorio per l'accesso ai servizi online. Nelle settimane successive, quella specifica versione del software è finita nel mirino della scena homebrew, che è riuscita a violarne le difese.

Sebbene il jailbreak in questione non sia stato reso pubblico né condiviso apertamente tra la community, l'esistenza stessa di una violazione confermata ha fatto scattare l'allarme rosso ai vertici della divisione PlayStation.

L'ombra della pirateria sull'uscita di Grand Theft Auto 6

Il vero nodo critico della questione riguarda il legame a doppio filo con Grand Theft Auto VI. Stando a precedenti indiscrezioni tecniche, il titolo di punta di Rockstar Games richiederebbe proprio il firmware 26.07-14.10 come base minima di funzionamento su PlayStation 5.

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Avere quel firmware compromesso rappresenta uno scenario allarmante per le compagnie. Negli ultimi tempi alcuni giochi per PS5 si sono dimostrati capaci di girare in ambiente PC persino senza il supporto di un emulatore tradizionale: qualora l'exploit della versione 14.10 dovesse trapelare online, si creerebbe il rischio concreto che il lancio più atteso della storia videoludica possa essere eseguito illegalmente su computer al day one.

Come da prassi consolidata, Sony non rilascerà dichiarazioni ufficiali in merito alle vulnerabilità del sistema o ai movimenti della scena modding. Tuttavia, la rapidità con cui è stata confezionata la versione 14.20 testimonia quanto la protezione dell'ecosistema rimanga la priorità assoluta: qualora i programmatori dovessero riuscire ad aggirare anche questa barriera, è scontato attendersi un ulteriore hotfix a stretto giro.

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