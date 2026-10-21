PS5 si aggiorna: il nuovo firmware è dedicato a GTA 6, anche se Sony non lo dirà

Sony ha rilasciato a sorpresa un nuovo aggiornamento di sistema per PlayStation 5, portando il firmware della console alla versione 26.07-14.20.00 (con identificativo completo 26.07-14.20.00.07). Con un peso di circa 1,2 GB, il pacchetto sembrerebbe la classica patch di manutenzione ordinaria a cui i giocatori sono ormai abituati.

Anche il changelog ufficiale pubblicato dalla casa giapponese mantiene il consueto profilo minimale: "Abbiamo migliorato la messaggistica e l'usabilità su alcune schermate." All'apparenza non vi è alcuna novità visibile all'utente. Eppure, dietro questo rilascio di facciata si nasconde una manovra di fondamentale importanza sia per la sicurezza di Sony, sia per gli interessi miliardari di Take-Two Interactive e Rockstar Games.