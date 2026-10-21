La beta 2 di Android 17 QPR3 corregge numerosi bug e problemi, tra cui i riavvii improvvisi

Google ha distribuito la seconda beta di Android 17 QPR3 , che introduce un numero piuttosto corposo di correzioni di bug. Già la scorsa settimana abbiamo potuto assistere all'introduzione di nuovi strumenti per diagnosticare i problemi sui Pixel, alcuni già presenti su Pixel 11 e potenzialmente in arrivo anche sui modelli precedenti. Stavolta, la nuova beta si concentra soprattutto sulla risoluzione di diversi problemi che potevano compromettere l'esperienza d'uso complessiva.

Le novità della seconda beta

Google ha risolto diversi problemi e apportato alcune modifiche per migliorare la stabilità complessiva dei dispositivi Pixel. In particolare, diversi utenti avevano riscontrato arresti anomali e riavvii improvvisi durante il normale utilizzo, oltre a spegnimenti inattesi durante le videochiamate su WhatsApp. Sono stati corretti anche i problemi legati al consumo eccessivo della batteria in standby e alla comparsa di schermate nere dopo le chiamate. Google ha poi introdotto alcune correzioni legate a Bluetooth, connettività, interfaccia di sistema e notifiche della schermata di blocco.

Android

L'aggiornamento è disponibile per i Pixel dal modello 6a all'attuale serie Pixel 11, tutti accomunati dalla stessa build, ovvero DP11.261002.005. L'articolo è in costante aggiornamento e non si esclude che possano emergere ulteriori novità, quindi vi terremo informati in caso di nuovi dettagli o informazioni aggiuntive. Se volete provare la beta, basterà registrare il dispositivo nel programma Android Beta for Pixel di Google. Ricordiamo che è possibile consultare la lista con tutte le novità della beta direttamente a questo link.