Trasformare qualsiasi foto in uno sfondo animato: nuova funzione IA in arrivo su Google Pixel?

Le prime tracce sono emerse dall'analisi di una versione dell'app Custom Icons, disponibile esclusivamente sui Pixel. Il codice contiene riferimenti a una funzione chiamata Animated wallpaper, identificata internamente con il nome in codice "catsmile". Alcuni elementi suggeriscono che lo sviluppo sia già abbastanza avanzato da consentire una prima anteprima dell'interfaccia.

Gli smartphone Google Pixel potrebbero presto offrire un nuovo sistema per personalizzare la schermata iniziale e quella di blocco. Dopo gli sfondi cinematografici introdotti più di tre anni fa, l'azienda starebbe lavorando a una funzione capace di trasformare le fotografie in brevi animazioni attraverso l'intelligenza artificiale .

Come funzioneranno gli sfondi animati con IAa superiore

La nuova funzione è stata individuata da Android Authority anche nella sezione Effetti live del menu Sfondo e stile, all'interno di una versione beta di Android 17 QPR2. Le informazioni disponibili indicano che il sistema potrebbe seguire un principio simile alla funzione Foto in video di Google Foto, che utilizza modelli generativi per animare le immagini statiche.

Il processo dovrebbe avvenire in background, permettendo di continuare a utilizzare lo smartphone mentre viene generata l'animazione. Alcune stringhe presenti nel codice fanno riferimento a una notifica che segnala l'avvio dell'elaborazione e un'altra che comunica quando i nuovi sfondi sono pronti per essere applicati.

Non mancherebbero, però, alcuni possibili vincoli. La generazione richiederebbe una connessione a Internet, mentre un messaggio di errore suggerisce l'esistenza di un limite giornaliero: una volta esaurite le risorse disponibili, bisognerebbe attendere il giorno successivo prima di animare altre immagini. Al momento non sono noti né il numero di generazioni consentite né gli eventuali requisiti di abbonamento.

Il codice include inoltre riferimenti alle condizioni di servizio di Google, alle norme sull'utilizzo vietato dell'IA e all'informativa sulla privacy. Sono presenti anche elementi relativi alla raccolta di feedback, con la possibilità di segnalare se il risultato ottenuto è soddisfacente oppure se si sono verificati problemi durante la creazione del video.

La presenza di questi elementi non garantisce comunque che la funzione arrivi davvero. Si tratta di indizi ricavati da una versione preliminare del software, che potrebbero cambiare prima di un'eventuale distribuzione pubblica. Anche se per ora non ci sono indicazioni ufficiali sulla data di uscita, voi che cosa ne pensate di questa funzione? La utilizzereste? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.