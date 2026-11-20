La modifica rappresenta un ulteriore passo nella trasformazione di Search, che negli ultimi mesi ha integrato sempre più strumenti generativi. La novità più evidente riguarda però un elemento storico dell'interfaccia: il tradizionale pulsante "Cerca con Google" sta infatti lasciando spazio ai nuovi collegamenti dedicati all'IA.

Google sta modificando la homepage del proprio motore di ricerca per rendere più accessibili le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale. Il nuovo design, in distribuzione a livello globale, introduce alcuni collegamenti diretti agli strumenti di Gemini e una barra laterale dedicata alla cronologia delle conversazioni avviate attraverso AI Mode.

Più spazio a Gemini e AI Mode

A confermare l'arrivo della nuova interfaccia è stato Robby Stein, vicepresidente responsabile del prodotto Google Search, attraverso un messaggio pubblicato su X. Il cambiamento interessa la schermata principale del motore di ricerca e punta a rendere immediatamente accessibili alcune funzionalità che in precedenza erano nascoste nel menu degli allegati, raggiungibile attraverso il pulsante con il simbolo "+" accanto alla barra di ricerca.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

La nuova homepage presenta tre collegamenti dedicati. Il primo permette di generare immagini attraverso Nano Banana, il modello di Google specializzato nella creazione e modifica di contenuti visivi. Il secondo consente di caricare direttamente file da utilizzare nelle richieste rivolte all'intelligenza artificiale. Il terzo, denominato "Brainstorm", permette invece di avviare sessioni di elaborazione delle idee con Gemini.

A queste modifiche si aggiunge una barra laterale che raccoglie le ricerche e le conversazioni recenti effettuate attraverso AI Mode. In questo modo diventa più semplice recuperare le precedenti interazioni con l'assistente senza dover ricostruire ogni volta il percorso seguito. Si tratta di una soluzione che avvicina ulteriormente l'esperienza di Google Search a quella di un assistente conversazionale.

Non tutto cambia, però, nel funzionamento del motore di ricerca. Digitando una domanda o una parola chiave nella barra centrale e premendo Invio, continueranno a essere mostrati i normali risultati di Google Search. Le risposte generate da AI Mode non verranno quindi attivate automaticamente: per utilizzarle sarà necessario selezionare esplicitamente la relativa funzione.

Rimane inoltre presente il pulsante "Mi sento fortunato", anche se Google aveva già sperimentato in passato la possibilità di sostituirlo con un collegamento diretto ad AI Mode. La rimozione del pulsante "Cerca con Google" non significa dunque che la ricerca tradizionale sia stata eliminata, ma rappresenta soprattutto una scelta di organizzazione dell'interfaccia.

Il nuovo design era già stato individuato durante alcuni test nei mesi scorsi e ora sta raggiungendo gli utenti a livello globale. La direzione intrapresa da Google appare comunque evidente: rendere gli strumenti di intelligenza artificiale una componente sempre più visibile dell'esperienza di ricerca, senza obbligare chi preferisce il funzionamento tradizionale a utilizzarli. La sfida sarà mantenere immediata la consultazione del web, evitando che l'integrazione di Gemini finisca per complicare un'interfaccia che ha fatto della semplicità uno dei suoi principali punti di forza.