La Smart TV Samsung Crystal UHD da 85" è su Amazon al minimo storico

Su Amazon è attualmente disponibile il televisore Samsung Crystal UHD da 85" a 799 € rispetto al prezzo mediano di 999 €, permettendoti di risparmiare il 20%. Si tratta del prezzo minimo storico , per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Inoltre, è possibile restituirlo gratuitamente entro 14 giorni se non sei soddisfatto. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Immagini nitide e navigazione intuitiva

Questo televisore offre colori vivaci e realistici ed è dotato di processore Crystal 4K, tecnologia PurColor e HDR10+ che aggiunge profondità e contrasto. Con l'upscaling 4K le immagini sono ancora più nitide, mentre il Dynamic Sound Pack, dotato della tecnologia OTS Lite e della funzione Adaptive Sound, offre un'esperienza audio estremamente immersiva. Gaming Hub offre invece accesso immediato ai tuoi giochi preferiti e potrai connettere i tuoi dispositivi con SmartThings in modo semplice e intuitivo.

TV Samsung Crystal UHD

Nel complesso si tratta di un buon prodotto pensato per offrirti un'esperienza convincente e di qualità. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.