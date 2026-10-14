La prima beta di Android 17 QPR3 introduce nuovi strumenti per diagnosticare i problemi sui Pixel

Sono trascorsi circa 12 giorni dalla distribuzione della prima beta di Android 17 QPR3. In quell'occasione, Google ha condiviso principalmente le correzioni di bug e altri problemi risolti, ma successivamente sono state scoperte alcune novità che potrebbero rivelarsi utili per diagnosticare eventuali anomalie sui dispositivi Pixel. Si tratta di strumenti diagnostici già visti sugli smartphone Pixel 11, che potrebbero debuttare anche sui modelli precedenti, rappresentando un'aggiunta sicuramente utile.
Nuovi strumenti per risolvere i problemi
Gli strumenti sono stati scoperti da Android Police e sono precisamente tre, legati alle chiamate, al Wi-Fi e ai dati mobili. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, questi strumenti consentono di rilevare eventuali anomalie o problematiche in modo da intervenire prontamente.
Queste funzioni si aggiungono a quelle già disponibili dedicate, ad esempio, al Bluetooth, alle funzionalità touch e alla ricarica. Inoltre, potervi accedere in modo rapido e intuitivo offre un'esperienza più comoda, soprattutto quando si verificano problemi e si vuole individuarne più facilmente la causa. La prima beta di Android 17 QPR3 potrebbe introdurre anche una funzione utile per chi utilizza Googlebook: lo sblocco tramite smartphone.
Come emerso dall'analisi del codice, la funzione consentirebbe di sbloccare il computer quando il proprio telefono si trova nelle vicinanze ed è già sbloccato, in modo simile a quanto avviene già su ChromeOS.
Altre novità
Come anticipato qualche giorno fa, questa beta risolve anche diversi bug e problemi dai Pixel 6a fino ai più recenti Pixel 11. Google ha risolto, in particolare, un'anomalia che causava il freeze dei dispositivi durante lo sblocco tramite sensore di impronte digitali.
Sono stati risolti anche cicli di arresti anomali del modem, con conseguenti problemi di rete, oltre a un bug che impediva al Wi-Fi di riconnettersi automaticamente in background. Potete scoprire tutte le correzioni della beta 1 di Android 17 QPR3 nel nostro articolo dedicato.