La prima beta di Android 17 QPR3 introduce nuovi strumenti per diagnosticare i problemi sui Pixel

Sono trascorsi circa 12 giorni dalla distribuzione della prima beta di Android 17 QPR3 . In quell'occasione, Google ha condiviso principalmente le correzioni di bug e altri problemi risolti, ma successivamente sono state scoperte alcune novità che potrebbero rivelarsi utili per diagnosticare eventuali anomalie sui dispositivi Pixel. Si tratta di strumenti diagnostici già visti sugli smartphone Pixel 11, che potrebbero debuttare anche sui modelli precedenti, rappresentando un'aggiunta sicuramente utile.

Nuovi strumenti per risolvere i problemi

Gli strumenti sono stati scoperti da Android Police e sono precisamente tre, legati alle chiamate, al Wi-Fi e ai dati mobili. Come potete vedere dallo screenshot sottostante, questi strumenti consentono di rilevare eventuali anomalie o problematiche in modo da intervenire prontamente.

I nuovi strumenti

Queste funzioni si aggiungono a quelle già disponibili dedicate, ad esempio, al Bluetooth, alle funzionalità touch e alla ricarica. Inoltre, potervi accedere in modo rapido e intuitivo offre un'esperienza più comoda, soprattutto quando si verificano problemi e si vuole individuarne più facilmente la causa. La prima beta di Android 17 QPR3 potrebbe introdurre anche una funzione utile per chi utilizza Googlebook: lo sblocco tramite smartphone.

Come emerso dall'analisi del codice, la funzione consentirebbe di sbloccare il computer quando il proprio telefono si trova nelle vicinanze ed è già sbloccato, in modo simile a quanto avviene già su ChromeOS.