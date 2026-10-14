Ingegnere di OpenAI arrestato: avrebbe registrato riunioni riservate con un dispositivo nascosto nella carta igienica

Un ingegnere di OpenAI è stato arrestato e incriminato per aver usato, o tentato di usare, un dispositivo di registrazione audio allo scopo di intercettare comunicazioni riservate dell'azienda. Lo ha reso noto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. Secondo l'accusa, l'uomo si sarebbe servito anche di un chatbot, e avrebbe nascosto l'apparecchio nella carta igienica.

Nel riassumere la denuncia, il direttore dell'FBI Kash Patel ha spiegato che Abdulrahman Alfozan, cittadino saudita, avrebbe "occultato un dispositivo di registrazione nella sala conferenze dei dirigenti del suo datore di lavoro per catturare di nascosto comunicazioni sensibili sulla tecnologia di superintelligenza dell'azienda". Il termine "superintelligenza" è quello che l'amministrazione americana usa come trovata propagandistica per indicare l'intelligenza artificiale: il presidente Trump ha dichiarato il mese scorso che verrà adottato al posto di "intelligenza artificiale" "in qualsiasi contesto applicabile". Patel ha aggiunto che "proteggere l'innovazione americana nel campo della superintelligenza è essenziale per salvaguardare la forza economica e la sicurezza nazionale del Paese" e che l'FBI considera questa missione una delle sue massime priorità di controspionaggio.