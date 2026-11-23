Un ricercatore di Anthropic ha dimostrato che anche un computer del 1995, con le giuste ottimizzazioni fatte dall'IA, può battere i migliori scacchisti della storia . Nicholas Carlini, questo il suo nome, ha utilizzato una macchina dell'epoca, dotata di un processore Pentium Pro a 200 MHz e 64 MB di RAM, per verificare quanto potesse spingersi un hardware ormai antico se affiancato da un software moderno.

Claude, fai pure tu

Il punto di partenza è stato Crafty, motore scacchistico del 1996. Sulla macchina d'epoca ha raggiunto circa 2.000 punti Elo con un secondo di tempo per mossa e 2.400 con dieci secondi. Lo stesso programma su un processore Ryzen 7 è arrivato a 2.600, un risultato buono ma insufficiente per lo scopo.

Garry Kasparov

Dato che il codice sorgente di Crafty è disponibile, Carlini ha chiesto a Claude di aggiornarlo con funzioni moderne, arrivando a un tetto di 3.000 Elo con dieci secondi per mossa. Per fare un confronto, il Pentium Pro rappresenta solo una piccola frazione della potenza di calcolo di Deep Blue, il computer IBM che nel 1996 perse 4-2 contro Garry Kasparov, pur diventando la prima macchina a vincere una singola partita contro un campione del mondo in carica.

Per capire la portata del risultato, l'articolo ricorda come funziona il sistema Elo, nato proprio per gli scacchi: i punti guadagnati o persi dipendono dalla differenza di valutazione tra i due giocatori. Kasparov, al suo apice, si attestava intorno a 2.800 punti, mentre un motore contemporaneo come Stockfish ha una stima di circa 3.300. Una differenza di 200 punti equivale a una vittoria su quattro partite su tre, mentre con 400 punti di scarto si vince nove volte su dieci.

Carlini ha quindi provato con Stockfish, chiedendo a Claude di adattarlo all'architettura a 32 bit anziché a 64 e di contenerne l'uso della memoria nei 64 MB disponibili, meno quanto occupato dal sistema. I primi test hanno dato 2.500 Elo con un secondo e 3.000 con dieci. Dopo alcuni cicli di ottimizzazione, i valori sono saliti a 2.850, 3.100 e quasi 3.200 rispettivamente con uno, dieci e trenta secondi per mossa. Numeri che, soprattutto nei tornei di alto livello dove non c'è un tempo fisso per mossa, metterebbero in difficoltà qualunque essere umano.