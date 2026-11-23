Lo strategico roguelike a base di gatti Mewgenics si prepara a ricevere un aggiornamento gratuito su PC, che introdurrà una nuova modalità di gioco, oltre quaranta oggetti sbloccabili e altre novità non ancora dettagliate dal team di sviluppo. Anche la data di uscita non è stata precisata: gli sviluppatori parlano genericamente di un rilascio "a breve", senza specificare quanto sia questo "breve".
A breve
A mostrare alcuni dei contenuti in arrivo sono stati Edmund McMillen e Tyler Glaiel, i due autori del gioco, nel corso di una diretta streaming. In realtà la trasmissione non è molto recente, visto che risale a inizio mese, ma l'informazione non ha circolato, almeno fino alle scorse ore.
Per chi ha scelto di giocare su console, resta valida la possibilità di sincronizzare i salvataggi tramite Steam Cloud, così da riportare sulle altre piattaforme i progressi fatti su PC. Il titolo è oggi disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam). Per Nintendo Switch 2 è inoltre in lavorazione un'edizione fisica, prevista per il primo trimestre del 2027.
Come accennato, Mewgenics è un roguelike tattico a turni sviluppato dai già citati Edmund McMillen, autore di The Binding of Isaac e Super Meat Boy, insieme a Tyler Glaiel. Il gioco combina combattimenti strategici, allevamento di gatti e gestione genetica, proponendo un'esperienza caratterizzata da humor nero, situazioni surreali e un'elevata varietà.
L'avventura si svolge a Boon County, dove dovrete allevare una popolazione di gatti dalle caratteristiche sempre più particolari, selezionando gli esemplari da mandare in spedizione. Le missioni si sviluppano attraverso battaglie a turni su griglia, nelle quali il posizionamento delle unità, le abilità disponibili e l'interazione con l'ambiente possono determinare l'esito degli scontri. Ogni gatto può appartenere a una classe specifica, come combattente, tank o mago, con capacità e caratteristiche differenti.
Una delle meccaniche centrali è la riproduzione: gli animali che sopravvivono alle spedizioni tornano a casa con esperienza, ferite, mutazioni e talvolta caratteristiche genetiche decisamente insolite. Incrociando diverse generazioni potrete trasmettere abilità, modificare il patrimonio genetico e creare una squadra sempre più efficace. Dovrete inoltre gestire le risorse e decidere quali cuccioli conservare e quali affidare ai personaggi che possono contribuire a migliorare la vostra abitazione.