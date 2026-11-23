Lo strategico roguelike a base di gatti Mewgenics si prepara a ricevere un aggiornamento gratuito su PC, che introdurrà una nuova modalità di gioco, oltre quaranta oggetti sbloccabili e altre novità non ancora dettagliate dal team di sviluppo. Anche la data di uscita non è stata precisata: gli sviluppatori parlano genericamente di un rilascio "a breve", senza specificare quanto sia questo "breve".

A breve A mostrare alcuni dei contenuti in arrivo sono stati Edmund McMillen e Tyler Glaiel, i due autori del gioco, nel corso di una diretta streaming. In realtà la trasmissione non è molto recente, visto che risale a inizio mese, ma l'informazione non ha circolato, almeno fino alle scorse ore. Per chi ha scelto di giocare su console, resta valida la possibilità di sincronizzare i salvataggi tramite Steam Cloud, così da riportare sulle altre piattaforme i progressi fatti su PC. Il titolo è oggi disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X e S, Nintendo Switch 2 e PC (Steam). Per Nintendo Switch 2 è inoltre in lavorazione un'edizione fisica, prevista per il primo trimestre del 2027.