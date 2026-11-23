In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Kingdom Hearts Collection [I~III] per PS5 a 59,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Una collezione da recuperare
Si tratta di un'edizione dedicata sia agli appassionati che a chi si avvicina alla saga per la prima volta. Questa edizione include infatti diversi contenuti, tra cui:
- Kingdom Hearts -HD 1.5+2.5 ReMIX-
- Kingdom Hearts HD 2.8 Final Chapter Prologue
- Kingdom Hearts χ Back Cover (film)
- Kingdom Hearts 0.2 Birth by Sleep - A fragmentary passage
- Kingdom Hearts III + Re Mind (DLC)
Si tratta quindi dell'occasione perfetta per recuperare i titoli della saga, sebbene il prezzo ancora alto possa scoraggiare chi invece li ha già giocati in precedenza. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.