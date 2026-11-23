Se volete mettervi alla prova con un gestionale strategico dalle tinte cupe e ricco di dilemmi politici, su Instant Gaming potete recuperare Frostpunk 2 per PC (Steam) a meno di sette euro . A fronte di un prezzo di listino ufficiale di 45 euro, lo store applica a catalogo un taglio dell'88%, proponendo la chiave a una cifra netta di 5,29 euro. Calcolando l'IVA al 22%, la somma richiesta per completare l'acquisto si fissa a 6,45 euro, importo che corrisponde a uno sconto effettivo dell'86% e vi garantisce un risparmio reale di 38,55 euro. Per riscattare il codice digitale e aggiungerlo alla vostra libreria, potete utilizzare il box dedicato o il link qui .

Distretti industriali, fazioni politiche e leggi nel Consiglio: il gestionale 11 bit studios su Steam

Ambientato trent'anni dopo la Grande Tempesta del primo capitolo, il titolo firmato da 11 bit studios sposta l'attenzione dalla semplice sopravvivenza attorno al Generatore alla gestione di una metropoli in piena espansione. Nei panni del nuovo Sovrintendente di Nuova Londra, vi ritrovate a guidare una città che non lotta più soltanto contro il gelo perenne, ma deve affrontare l'esaurimento delle riserve di carbone, la corsa al petrolio e le profonde spaccature ideologiche nate tra i suoi abitanti con il passare delle generazioni.

Sul piano del gameplay, Frostpunk 2 amplia radicalmente la scala dell'esperienza rispetto al predecessore: invece di posizionare singoli edifici, si pianificano interi distretti, residenziali, estrattivi, industriali, logistici e alimentari, gestendo lo scorrere di settimane e mesi e inviando spedizioni nella Terra Ghiacciata per fondare colonie e linee di rifornimento. Il cuore decisionale dell'intera simulazione risiede però nel Consiglio, l'assemblea cittadina in cui i delegati delle diverse fazioni si scontrano sul futuro della società. Ogni legge proposta deve essere negoziata tra promesse, compromessi e alleanze strategiche, cercando di evitare che la polarizzazione tra gruppi rivali degeneri in scioperi, rivolte o una vera guerra civile.

L'offerta riguarda la Standard Edition per giocatore singolo, che include sia la campagna narrativa principale suddivisa in capitoli sia la modalità sandbox Costruttore di Utopie, progettata per offrire una rigiocabilità pressoché illimitata con scenari e condizioni personalizzabili. Attivando il codice su Steam, il gioco si associa al vostro account per sistemi operativi Windows a 64 bit, includendo l'interfaccia e i sottotitoli in italiano, i salvataggi su cloud, il supporto allo Steam Workshop per le mod della community, gli obiettivi della piattaforma Valve e la gestione completa tramite mouse e tastiera.