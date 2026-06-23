Frostpunk 2: disponibile l'espansione "Breach of Trust" e il nuovo aggiornamento gratuito

Il DLC si basa su meccaniche gestionali inedite e nuovi rischi ambientali, come i frequenti terremoti e la "Notte Vulcanica", eventi che impongono l'adattamento delle strategie di sopravvivenza.

L'espansione Breach of Trust per Frostpunk 2 è ufficialmente disponibile . Introduce un nuovo scenario narrativo che pone i giocatori alla guida di New Edinburgh e della sua colonia su un lago ghiacciato, Aurora, costringendoli ad affrontare le conseguenze di un imminente disastro vulcanico.

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Dal punto di vista sociale e politico, l'espansione inserisce cinque nuove comunità e fazioni, due nuove mappe, cinque edifici aggiuntivi e leggi sviluppate per gestire le crisi in corso. Viene inoltre introdotto un sistema di colonie indipendenti, che permette al giocatore di definire i rapporti tra le due città attraverso la diplomazia, il commercio o il conflitto aperto.

Adam Mirkowski, Senior Game Designer del progetto, ha illustrato il processo creativo che ha portato alla scelta rendere centrale un vulcano in uno scenario glaciale. L'idea poggia su basi scientifiche: le eruzioni nelle zone artiche, diffondendo ceneri che oscurano il sole, possono innescare un "inverno vulcanico", esasperando il freddo invece di mitigarlo.

Dal punto di vista dell'ambientazione, il team si è ispirato alla topografia della vera città di Edimburgo, costruita nei pressi di un antico vulcano spento (Arthur's Seat). Mirkowski ha spiegato che la catastrofe naturale funge da espediente per esplorare dinamiche sociali complesse, capovolgendo i rapporti di forza tra una ricca capitale e una colonia fino a quel momento sfruttata. A livello concettuale, gli sviluppatori si sono ispirati a una celebre citazione del poeta polacco Adam Mickiewicz: "La nostra nazione è come la lava, fredda e dura, sporca e macchiata in superficie, ma cento anni non possono raffreddare il fuoco all'interno".

Parallelamente al lancio del DLC, tutti i possessori del gioco base hanno ricevuto un aggiornamento gratuito volto ad ampliare la modalità sandbox Costruttore di Utopie. L'update aggiunge la nuova mappa "Acque del Crepuscolo", la variante "Notte Vulcanica" e un nuovo hub per la pesca specifico per la mappa Aurora.