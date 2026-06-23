Steam Next Fest ha ormai troppe demo e le wishlist ingannano, dice un analista

Steam Next Fest ha ormai troppe demo e le wishlist ingannano: lo sostiene Rhys Elliott, head of marketing analysis presso Alinea Analytics. L'evento organizzato da Valve a suo avviso "sta diventando sempre meno utile" per via di una quantità eccessiva di demo, stavolta oltre 4.300.

Numeri così alti implicano che "emergere dalla massa è difficile, più difficile che mai", e a ciò si aggiunge il fatto che "le wishlist stanno scivolando sempre più nel territorio delle vanity metrics, ovvero numeri che fanno bella figura ma che hanno un valore pratico limitato."

"Una wishlist non è un indicatore delle vendite al lancio", ha scritto Elliott. "In realtà non lo è mai stata davvero, ma oggi questo aspetto è sempre più evidente", e a dimostrarlo sono le analisi effettuate appunto da Alinea Analytics sulle eventuali trasformazioni da lista dei desideri ad acquisto.

Un esempio piuttosto chiaro è quello di Dispatch, "uno dei titoli con il miglior tasso di conversione, che ha trasformato in acquirenti circa il 25% degli utenti che lo avevano aggiunto alla wishlist nel giugno 2025 entro tre mesi dal lancio. Il restante 75%, però, è ancora lì."