In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Mario Tennis Fever per Nintendo Switch 2 a 47,99 € rispetto al prezzo consigliato di 79,99 €, permettendoti di risparmiare fino al 40%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.
Un gioco divertente da provare in compagnia
Si tratta del successore di Mario Tennis Aces, uscito otto anni fa. Stavolta potrai aspettarti 38 personaggi giocabili e 30 racchette frenesia tra cui scegliere e con cui personalizzare il personaggio. Inoltre, potrai affrontare tante modalità di gioco, tra cui la modalità Storia. Nel complesso, si tratta di un titolo immediato e accessibile a tutti, tecnicamente ben realizzato e davvero piacevole.
Sappi, però, che è meno profondo di Mario Tennis Aces, seppur più accessibile, mentre la modalità Storia è semplicemente un lungo tutorial di tre ore. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.