Nintendo avrebbe riflettuto a lungo sulla scena conclusiva del remake di The Legend of Zelda: Ocarina of Time . A raccontarlo è il producer Hidemaro Fujibayashi, già game director di The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Tears of the Kingdom , in un'intervista a Game Informer , nella quale si è detto "molto, molto felice" di sapere come il finale sia stato recepito da una parte dei giocatori.

Una scena sentita

"Quella scena, e le scene di intermezzo in generale, ma quella in particolare, è qualcosa di cui noi, come team di sviluppo, abbiamo discusso moltissimo", ha spiegato Fujibayashi. Secondo il producer, a causa dei limiti tecnologici dell'epoca alcune delle emozioni ricercate potrebbero non essere state trasmesse, per via del ritmo del gioco o di altri fattori.

A distanza di quasi trent'anni, i progressi hardware e le competenze tecniche accumulate hanno permesso a Nintendo di realizzare la sequenza così come era stata pensata in origine su Nintendo 64. "Quando ci siamo avvicinati a questo remake, volevamo assicurarci di catturare quel momento nel modo in cui desideravamo esprimerlo, in modo da evocare le emozioni giuste e trasmettere l'emozione e la storia che volevamo comunicare in quel momento", ha aggiunto.

Fujibayashi si è detto anche "davvero sollevato" nel sapere delle reazioni dei giochi a quel momento.

In generale, l'accoglienza del remake su Switch 2 sembra essere stata molto positiva. Yoko Taro, autore di Nier: Automata, ha detto di averlo dovuto acquistare, che il responsabile di Final Fantasy Resonance lo ha definito una lezione su come si realizza un remake e che, dopo appena una settimana, il gioco è diventato il più venduto in USA nel mercato fisico.