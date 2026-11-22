Per molti è un problema nuovo, ma non per Howard Scott Warshaw , sviluppatore di diversi titoli per Atari 2600, tra cui l'apicale Yars' Revenge e Raiders of the Lost Ark . Il suo gioco più noto, o più famigerato, è però E.T. the Extra Terrestrial del 1982, un tie-in sviluppato in fretta e furia, le cui copie invendute furono seppellite nel deserto . Il gioco è stato spesso citato come il punto di rottura che portò all'Atari Crash del 1983, dopo che il nascente mercato console di allora fu saturato da cloni di scarsa qualità di giochi famosi.

L'arrivo degli strumenti di programmazione basati sull'intelligenza artificiale generativa sta incidendo su molti aspetti dell'industria dei videogiochi, ma l'effetto più evidente è il crescente sovraffollamento di store come Steam . Dall'estate, la piattaforma e altri negozi come itch.io sono stati inondati di cloni e giochi di bassa qualità, prodotti a ripetizione da utenti che si affidano a strumenti come Claude Code per realizzarli nel giro di poche ore.

Situazione simile, ma non uguale

In un intervento tenuto la scorsa settimana al DevGAMM di Lisbona, riportato da GamesIndustry.biz, Warshaw ha osservato come gli strumenti di programmazione IA abbiano accelerato in modo netto i tempi di sviluppo. "Chi prima impiegava settimane, mesi o anni per programmare qualcosa ora può farlo in pochi giorni con l'aiuto dell'IA", ha spiegato. Ne consegue, a suo avviso, che si vedranno molti più giochi. Ricordando la crisi dell'83-84, ha aggiunto che il problema, a suo giudizio, fu "l'abbondanza di spazzatura sul mercato", perché la macchina si era aperta a tutti e chiunque poteva produrre un gioco.

All'epoca, ha precisato, si facevano ancora buoni giochi, ma erano "oscurati dalla spazzatura", con gravi conseguenze per il settore. Una situazione analoga, secondo lui, si sta ripresentando oggi su scala più ampia: molte più persone possono realizzare videogiochi, e questo va bene, ma ci sarà tanta spazzatura, perché "la maggior parte dei giochi fa schifo, è così che stanno le cose". Come in ogni attività creativa, ha spiegato, ci sono cose che tutti si immaginano di saper fare, mentre la maggior parte di chi ci prova non le fa bene, e l'IA renderà più facile farlo anche a chi non ne è capace, portando a un afflusso di giochi di bassissima qualità.