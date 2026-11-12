Un altro gioco ha rinviato il lancio su Steam a causa dei ritardi creati dalla spazzatura IA

Il gioco, incentrato sulla gestione di una ferrovia adibita al trasporto di merci in un mondo in cui la società è collassata, è rimasto intrappolato nella procedura di controllo qualità obbligatoria di Steam. L'editore Mystic Forge ha comunicato la situazione attraverso un aggiornamento , spiegando di essere in attesa da diverse settimane senza avere indicazioni precise sui tempi necessari per ottenere il via libera.

Il crescente arretrato di Steam nelle procedure di verifica dei giochi , dovuto in buona parte alla grandissima quantità di spazzatura IA che viene riversata giornalmente nel negozio, sta causando nuovi problemi agli sviluppatori indipendenti. L'ultimo caso riguarda Australia Did It: End-of-the-World Railway Defense Business , titolo post-apocalittico che avrebbe dovuto debuttare il 10 novembre 2026, ma il cui lancio è stato bloccato in attesa dell'approvazione della versione definitiva da parte di Valve.

Tutti in fila

"Purtroppo siamo bloccati in attesa che Steam esamini e approvi la versione di lancio. Aspettiamo da alcune settimane e, sfortunatamente, non sappiamo quando riusciranno finalmente a occuparsene", ha dichiarato l'editore, scusandosi con i giocatori e assicurando che il lancio avverrà non appena sarà possibile.

Rami Ismail, co-sviluppatore e designer del progetto, ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda. Il gioco era stato sottoposto alla verifica di Valve il 20 ottobre, ma inizialmente non aveva superato i controlli a causa di un problema minore relativo al supporto dei controller. Il bug, che impediva di inviare segnalazioni attraverso un campo di testo utilizzando un controller, è stato corretto nella stessa giornata. Da allora, tuttavia, il team di Aesthecian Labs è ritornato in coda, nonostante diversi solleciti rivolti a Valve.

"Siamo nuovamente in coda da allora e abbiamo contattato Valve diverse volte senza ottenere risultati", ha spiegato Ismail a GameSpot. Il designer ha aggiunto che, pur essendo abituato a tempi di attesa simili sulle console, non si aspettava una situazione del genere su Steam, dove normalmente un intervallo di 10-14 giorni prima del lancio dovrebbe essere sufficiente per completare le verifiche, anche in caso di problemi.

Il ritardo rischia di avere grosse conseguenze commerciali, considerando che le recensioni sono già disponibili e il gioco ha raccolto numerose aggiunte alle liste dei desideri. Ismail ha ammesso che anticipare il rinvio avrebbe potuto danneggiare il progetto, ma anche mantenere la data originale si è rivelato rischioso: "Abbiamo deciso di correre il rischio e fidarci della disponibilità di Valve a venire incontro agli sviluppatori. A quanto pare, abbiamo scommesso sul cavallo sbagliato".

Secondo Ismail, uno dei possibili fattori alla base dell'arretrato sarebbe la proliferazione dei cosiddetti giochi generati dall'intelligenza artificiale, spesso definiti AI slop. Questi prodotti, che non superano i controlli e vengono successivamente ripresentati più volte, appesantiscono non poco i tempi di verifica. Il designer ha comunque sottolineato che la responsabilità delle politiche di pubblicazione resta di Valve, che trattiene il 30% dei ricavi generati da ogni vendita.

Anche trasferirsi sull'Epic Games Store non rappresenta una soluzione particolarmente conveniente, considerato il peso commerciale nettamente inferiore della piattaforma rispetto a Steam. "Con Epic ci limiteremmo a scambiare un miliardario con un altro, mentre il potenziale commerciale sarebbe molto più basso", ha commentato Ismail.

Valve ha recentemente introdotto nuove regole per velocizzare i controlli: tra queste figurano l'obbligo di eseguire i giochi attraverso il launcher di Steam per almeno cinque minuti, verifiche più rigorose sulle immagini promozionali, controlli automatici sugli achievement e l'obbligo di includere le funzionalità pubblicizzate. Resta però da capire se queste misure saranno sufficienti a risolvere un problema che sta iniziando a incidere concretamente sulle date di uscita dei giochi e che sta penalizzando, nemmeno a dirlo, gli sviluppatori indipendenti.