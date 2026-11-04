Steam fatica a gestire l'ondata di giochi IA: "Revisioniamo build che non sono mai state avviate"

Questa volta Valve ha condiviso alcuni aggiornamenti sul processo di revisione pre-rilascio , introducendo modifiche e fornendo agli sviluppatori consigli utili per facilitare l'approvazione dei propri giochi. È bene precisare che l'azienda non ha menzionato esplicitamente i contenuti generati con l'IA , né ha collegato direttamente l'aumento delle richieste di revisione a questa tendenza. Tuttavia, è difficile ignorare il contesto in cui arrivano questi cambiamenti e il possibile legame con la crescente diffusione di giochi di bassa qualità sulla piattaforma.

Che Steam sia ormai invasa da giochi realizzati con l'intelligenza artificiale non è una novità e non si tratta di un problema limitato alla piattaforma di Valve. Già in occasione dello scorso Steam Next Fest, l'azienda aveva riconosciuto la crescente presenza di giochi di bassa qualità, promettendo di intervenire per affrontare la situazione. Basti pensare che durante l'evento erano disponibili oltre 8.000 demo , tra le quali spiccava una quantità significativa di contenuti generati con l'IA, che finiva per penalizzare la visibilità di altri titoli. A questo si aggiunge il rischio di plagio, emerso in diversi casi.

Controlli sempre più lunghi

Il processo di approvazione dei giochi richiede da sempre un po' di tempo, ma negli ultimi anni le tempistiche si sono notevolmente allungate a causa dell'enorme volume di titoli pubblicati. Basti pensare che, a novembre di quest'anno, sono stati distribuiti ben 24.299 giochi, contro i circa 4.500 registrati nel 2016. Una differenza decisamente significativa. Per far fronte a questa situazione, Valve ha dichiarato di essere al lavoro su alcuni miglioramenti al processo di revisione delle pagine dello Store e delle build. Ma quanto bisogna aspettare prima di ottenere l'approvazione? Generalmente, la verifica richiede dai 3 ai 5 giorni lavorativi, mentre attualmente le tempistiche possono arrivare a circa 12 giorni lavorativi.

Le tempistiche di revisione di Steam sono aumentate

"Negli ultimi mesi abbiamo registrato un aumento significativo delle richieste inviate per la revisione della pagina del Negozio e delle build, e nelle ultime settimane abbiamo lavorato per adattare il nostro processo a questa crescita", si legge su Steam.

"Anche se la strada da fare è ancora lunga, vogliamo condividere i primi miglioramenti che sono stati rilasciati nelle ultime settimane. Le modifiche sono pensate per aiutare più sviluppatori a superare la revisione della build al primo tentativo e per ridurre le revisioni ripetute dovute a problemi funzionali di base".

Come anticipato, Valve non ha attribuito esplicitamente ai giochi generati con l'IA questo rallentamento. Tuttavia, considerando i recenti sviluppi e la crescente diffusione di contenuti di questo tipo, è plausibile ipotizzare che possa esserci una correlazione.