Uno dei maggiori produttori di cartucce per Nintendo Switch taglia la produzione: più game-key card in arrivo?

Macronix è uno dei maggiori produttori di memorie utilizzate per le cartucce di Nintendo Switch, e il fatto che la compagnia abbia recentemente deciso di tagliare in maniera pesante la produzione di memorie ROM fa pensare a possibili effetti sui giochi in formato fisico, forse con un incremento di schede con chiave di gioco nel prossimo futuro.

La questione non è così direttamente collegata, prima di tutto perché Macronix non è l'unico produttore di questo tipo di memorie, sebbene sia probabilmente uno di quelli più importanti tra i partner di Nintendo, e secondo perché si parla di un tipo di hardware che viene utilizzato soprattutto dalla prima Nintendo Switch e non è detto che la cosa ricada su Nintendo Switch 2, per il momento.

In ogni caso, secondo un analista potrebbe rientrare in una visione a lungo termine che vedrà la presenza preponderante delle game-key card sulla console Nintendo.