Valve rivoluziona gli achievement su Steam: arrivano i "Set" per tutelare il 100% e archiviare gli obiettivi

Valve ha avviato la distribuzione di una delle modifiche più attese dalla community PC: i set di achievement. La nuova funzionalità, attualmente in fase beta su un gruppo ristretto di titoli, è stata ideata per rinnovare integralmente la gestione dei traguardi su Steam, superando la storica lista unica cumulativa per fare spazio a una catalogazione modulare più vicina alle esigenze dei giocatori.
Tutela del completamento al 100%, progressi dedicati e separazione tra modalità
Fin dalle origini della piattaforma, gli obiettivi di ciascun gioco sono sempre stati raggruppati in un unico elenco sequenziale. Come spiegato da Valve, la nascita degli Achievement Sets risponde a un problema storico: la pubblicazione di espansioni o DLC che, introducendo nuovi traguardi sul profilo del gioco, finivano per revocare lo stato di completamento al 100% precedentemente ottenuto dagli utenti sul gioco base.
Con il nuovo assetto, i requisiti di sblocco in-game non subiranno variazioni, ma la consultazione del catalogo obiettivi risulterà organizzata in pacchetti tematici creati direttamente dai team di sviluppo.
Ciascun set disporrà di una propria barra di avanzamento indipendente e, una volta completati tutti gli obiettivi previsti da una specifica categoria, assegnerà una speciale coppa di completamento alla bacheca del giocatore. Tale riconoscimento non verrà rimosso anche qualora venissero pubblicati aggiornamenti successivi:
"Con la crescita di un gioco, gli sviluppatori possono creare nuovi set per raccogliere gli obiettivi dei contenuti aggiunti. Questi nuovi set consentono ai giocatori che ritornano di vedere facilmente quali nuove sfide possono sbloccare, preservando al contempo lo stato di completamento precedentemente ottenuto fino a quando non riprenderanno a giocare."
La novità permetterà inoltre di separare nettamente le sfide per giocatore singolo da quelle dedicate al multiplayer: in questo modo, chi affronta unicamente la campagna potrà ottenere il trofeo di completamento del set single-player senza essere obbligato a cimentarsi nell'online.
Traguardi temporali, server dismessi e i 17 giochi già compatibili
Accanto alla suddivisione in set, Steam ha implementato la facoltà per gli studi di sviluppo di archiviare singoli obiettivi o intere categorie. Una scelta mirata a incentivare l'introduzione di trofei legati a eventi stagionali o festività: "Riteniamo che vi siano molti modi divertenti per sfruttare la natura temporanea di questa soluzione, come l'aggiunta di traguardi legati a titoli con stagioni o l'attivazione di obiettivi natalizi a tempo limitato."
Valve precisa che i set archiviati non compariranno nei profili di chi non ha partecipato all'evento temporaneo e non bloccheranno in alcun modo la percentuale utile a completare il gioco.
La direttiva aziendale è chiara: "Ogni volta che un obiettivo non può più essere sbloccato dagli utenti, dovrebbe essere archiviato". Tale meccanica si rivela cruciale in caso di chiusura dei server online: qualora i traguardi multiplayer diventassero inaccessibili per la dismissione dell'infrastruttura di rete, la loro archiviazione permetterà ai giocatori di continuare a "completare" regolarmente la porzione per giocatore singolo rimasta fruibile.
Al momento la funzionalità è accessibile in fase beta su una selezione inaugurale di 17 titoli, a cui seguiranno nuove produzioni nei prossimi mesi:
- Against the Storm
- Age of Wonders 4
- American Truck Simulator
- Call of Duty: Modern Warfare 4
- Crusader Kings III
- DREDGE
- Euro Truck Simulator 2
- Forza Horizon 5
- Flock Around
- He is Coming
- LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight
- Left 4 Dead 2
- Portal 2
- PowerWash Simulator
- PowerWash Simulator 2
- Team Fortress 2
- Victoria 3
Parlando sempre dei traguardi della piattaforma, Steam ha ottenuto un nuovo record storico di utenti contemporanei: si tratta di cifre incredibili.