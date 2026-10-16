"Nessuna offesa a Zelda", ma GTA 6 e COD: Modern Warfare 4 sono i giochi più grossi dell'anno, per Activision

In un'intervista pubblicata da The Game Business, Bahl ha riferito la sua visione sulle uscite di maggior rilievo di quest'anno anche in risposta al conduttore Chris Dring, che aveva ammesso di considerare l'uscita una accanto all'altra di GTA 6 e The Legend of Zelda: Ocarina of Time come una sorta di "Barbenheimer" dei videogiochi.

Giochi in grado di trainare le vendite console e creare una community

"Beh, senza offesa per Zelda, ma penso, sai, che GTA 6 e Modern Warfare 4 siano i due giochi più importanti dell'anno", ha replicato Bahl, "e credo che, sotto molti aspetti, il fatto che più persone si avvicinino alle console, che più persone rispolverino la propria Xbox o PlayStation e ricomincino a giocare, e che vivano quell'esperienza, significherà per noi, nel complesso, una maggiore quantità di utenti". [embed yt= Z88uTRtGqjc]Secondo Bahl, insomma, GTA 6 e Call of Duty: Modern Warfare 4 si trovano su un piano diverso rispetto a The Legend of Zelda: Ocarina of Time e gli altri titoli in uscita, in quanto rappresentano giochi in grado di trainare le vendite delle console e ravvivare il mercato videoludico in generale.

"E poi penso che, in fin dei conti, ciò che fa sì che Call of Duty resista alla prova del tempo, secondo me, sia la community e l'esperienza sociale. L'idea di poter giocare con i propri amici, giusto?" Ha spiegato Bahl, sostenendo che il multiplayer, gli elementi live service e il supporto a lungo termine siano elementi che rendono l'uscita di un nuovo Call of Duty un evento di primo livello.

In sostanza, il punto di forza che rende Call of Duty un vero e proprio fenomeno di massa sarebbe il coinvolgimento dei giocatori, che si ritrovano insieme a giocare ogni volta al nuovo capitolo, che quest'anno per la prima volta arriverà anche su Nintendo Switch 2 allargando ancora di più il pubblico di questo fenomeno sociale.

Al riguardo, abbiamo visto che Call of Duty: Modern Warfare 4 "chiuderà un capitolo e ne aprirà uno nuovo per la serie", e che il titolo paga dazio per via del suo nome, secondo Activision.