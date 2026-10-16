Annunciato il nuovo REDMAGIC 12 Pro+ con display 185 Hz e raffreddamento a liquido

Il nuovo smartphone da gaming REDMAGIC 12 Pro+ è stato ufficialmente presentato in Cina ed è un dispositivo dalle caratteristiche decisamente interessanti. Si tratta chiaramente di un prodotto pensato per i giocatori che vogliono godere di prestazioni ottimali e di un'esperienza di gioco estremamente fluida . Lo smartphone potrebbe arrivare anche sui mercati internazionali con il nome REDMAGIC 12 Pro, rinunciando all'etichetta Plus.

Prestazioni elevate e batteria capiente

Il nuovo smartphone targato REDMAGIC è dotato di display OLED da 6,85" con risoluzione 1,5K e frequenza di aggiornamento a 185 Hz. A contribuire positivamente è il recente chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, insieme al chip proprietario RedCore R5 per la gestione di effetti grafici particolarmente avanzati tra cui occlusione ambientale e ray tracing. Per quanto riguarda la dissipazione del calore, è presente un sistema di raffreddamento a liquido con illuminazione RGB, affiancato da una ventola attiva TurboFan 5.0 in grado di raggiungere i 25.000 RPM.

REDMAGIC 12 Pro+

Il comparto fotografico comprende un sensore principale da 50 MP e un ultra-grandangolare, anch'esso da 50 MP, mentre la fotocamera frontale da 16 MP è nascosta sotto al display. La batteria ha una buona capienza di 8.400 mAh, con velocità di ricarica cablata a 120 W e ricarica wireless 80 W per garantire lunghe sessioni di gioco senza interruzioni.

Si tratta quindi di un prodotto pensato ancora una volta per offrire il massimo delle prestazioni nel gaming, grazie a una batteria capiente e a un processore di ultima generazione particolarmente potente. A tal proposito, potete scoprire tutti i dettagli sullo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 nel nostro articolo dedicato.