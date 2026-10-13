I prossimi Android top di gamma potrebbero avere una ventola integrata per migliorare il raffreddamento

Con i SoC degli smartphone sempre più potenti, il sistema di raffreddamento assume un ruolo fondamentale nel garantire prestazioni elevate e costanti nel tempo. Le soluzioni come le camere di vapore sono ormai diffuse nei modelli di fascia alta, ma hanno dei limiti: lo spazio ridotto all'interno della scocca e la necessità di contenere temperature e spessore rendono difficile dissipare il calore generato dai chip più performanti. Di conseguenza, nonostante vengano utilizzati chip di ultima generazione, si registrano cali di prestazioni dopo aver raggiunto il picco.
Proprio per questo motivo, in base alle ultime indiscrezioni, diversi produttori stanno iniziando a testare ventole di raffreddamento pensate appositamente per il recente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.
Una ventola per garantire prestazioni elevate
Secondo quanto riportato dal leaker Digital Chat Station su Weibo, l'utilizzo di una ventola di raffreddamento contribuirebbe, ovviamente, a migliorare le prestazioni. I benefici supererebbero di gran lunga quelli derivanti dal passaggio a una nuova generazione di chip, anche se si parla ovviamente di contesti specifici che richiedono molta potenza, come il gaming. Si tratta di situazioni in cui gli smartphone vengono spinti al limite ed è quindi necessario disporre di un sistema di raffreddamento efficace.
A questo proposito, il leaker prende come esempio uno smartphone con Snapdragon 8 Elite Gen 5 e ventola di raffreddamento, che potrebbe offrire prestazioni nel gaming superiori a quelle di un dispositivo equipaggiato con il solo Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Chiaramente, se anche il chip Extreme Gen 6 fosse abbinato a una ventola di raffreddamento, i risultati potrebbero essere ancora più impressionanti rispetto a quelli ottenibili con le attuali soluzioni basate su camere di vapore.
Quali brand adotteranno questa soluzione?
Per il momento non sono stati fatti nomi, ma il leaker riferisce che un "marchio principale" starebbe valutando l'integrazione di una ventola nei propri smartphone Pro Max o Ultra. Tra i possibili candidati potrebbero esserci Xiaomi/Redmi, vivo, OPPO oppure Honor, ma al momento è impossibile trarre conclusioni.
In ogni caso, una soluzione del genere potrebbe portare prestazioni molto elevate anche sugli smartphone tradizionali, avvicinandoli a quelle offerte da dispositivi come quelli della serie REDMAGIC, progettata specificamente per il gaming. A tal proposito, potete consultare la nostra recensione dello smartphone REDMAGIC 11S Pro per farvi un'idea.