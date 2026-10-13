I prossimi Android top di gamma potrebbero avere una ventola integrata per migliorare il raffreddamento

Con i SoC degli smartphone sempre più potenti, il sistema di raffreddamento assume un ruolo fondamentale nel garantire prestazioni elevate e costanti nel tempo. Le soluzioni come le camere di vapore sono ormai diffuse nei modelli di fascia alta, ma hanno dei limiti: lo spazio ridotto all'interno della scocca e la necessità di contenere temperature e spessore rendono difficile dissipare il calore generato dai chip più performanti. Di conseguenza, nonostante vengano utilizzati chip di ultima generazione, si registrano cali di prestazioni dopo aver raggiunto il picco.

Proprio per questo motivo, in base alle ultime indiscrezioni, diversi produttori stanno iniziando a testare ventole di raffreddamento pensate appositamente per il recente Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6.