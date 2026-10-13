Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PS5 è al minimo storico: due avventure da recuperare

Su Amazon è disponibile Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PS5 a soli 17 € rispetto al prezzo mediano di 22,53 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Per correttezza specifichiamo che la copertina potrebbe essere in una lingua differente, ma si tratta di una semplice sfaccettatura estetica che non impatterà sull'esperienza di gioco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.
Enigmi, misteri e tanta azione
Si tratta di una raccolta che include due titoli: "Fine di un ladro" e "L'eredità perduta", due giochi particolarmente apprezzati dagli utenti. Di conseguenza, a questo prezzo, è l'occasione perfetta per recuperarli. Inoltre, entrambe le versioni sono state riviste per sfruttare appieno le caratteristiche della console PS5, quindi troverai grafica e prestazioni migliorate, nonché l'implementazione completa di feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D.
Vivrai le avventure di Nathan Drake e Chloe Frazer, scoprirai ambientazioni affascinanti, antiche reliquie e tradizioni perdute. Se vuoi saperne di più, ti invitiamo come sempre a leggere la nostra recensione di Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri con tutti i dettagli. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.