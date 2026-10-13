Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PS5 è al minimo storico: due avventure da recuperare

Su Amazon è disponibile Uncharted: Raccolta L'eredità dei ladri per PS5 a soli 17 € rispetto al prezzo mediano di 22,53 €, permettendoti di risparmiare il 25%. Si tratta del prezzo minimo storico, per quanto riguarda questa piattaforma. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Per correttezza specifichiamo che la copertina potrebbe essere in una lingua differente, ma si tratta di una semplice sfaccettatura estetica che non impatterà sull'esperienza di gioco. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.