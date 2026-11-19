In occasione del Black Friday, su Amazon è attualmente disponibile Uncharted: Raccolta L'Eredità dei ladri per PS5 a 19,99€ rispetto al prezzo consigliato di 50,99 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto. Specifichiamo che i prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo e potrebbero subire variazioni.

Antiche reliquie e tradizioni perdute

Se sei alla ricerca di un'avventura coinvolgente e adrenalinica, questo titolo è perfetto per te. Se hai già apprezzato Uncharted, non faticherai ad amare anche questa raccolta, che include "Fine di un ladro" e "L'eredità perduta". Queste versioni, tra l'altro, sono state riviste per sfruttare pienamente le caratteristiche della console PS5. Troverai quindi una grafica migliorata, prestazioni convincenti e implementazione completa di feedback aptico, grilletti adattivi e audio 3D.

Come anticipato, vestirai i panni di Nathan Drake e Chloe Frazer e partirai alla ricerca di tradizioni perdute e antiche reliquie. Puoi saperne di più leggendo la nostra recensione. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.