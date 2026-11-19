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Il nuovo capitolo della serie
In questo nuovo capitolo di Guerrilla Games vestirai ancora una volta i panni di Aloy. La protagonista dovrà esplorare l'Ovest Proibito per trovare una copia di GAIA, tra foreste e deserti aridi. Non mancheranno diversi scontri adrenalinici contro le macchine, quindi dovrai utilizzare diverse abilità, attrezzature di ogni tipo e trappole. Nel complesso si tratta di un'avventura molto coinvolgente, con un open world convincente e un sistema di combattimento veloce e viscerale.
Graficamente è eccezionale, mentre le missioni secondarie sono sorprendenti e riescono a coinvolgere senza problemi. Per saperne di più, ti invitiamo a leggere la nostra recensione di Horizon Forbidden West. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.