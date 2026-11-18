Ci avviciniamo ormai all'uscita di Avengers: Doomsday nei cinema, fissata per il 18 dicembre, e aumentano video e documenti dedicati al nuovo film, in questo caso con un approfondimento sul ritorno in scena di Robert Downey Jr. , che dopo il suo ruolo storico di Iron Man rientra nell'MCU come Doctor Doom .

Il retroscena sul ritorno

Non c'è praticamente nulla di nuovo come sequenze video tratte dai film, visto che si tratta di elementi già visti in passato, ma tra i commenti di Robert Downey Jr. e qualche scorcio visibile nel filmato, è possibile che gli appassionati possano anche trarre qualche possibile indizio.

La situazione è sicuramente strana, con lo stesso attore che passa dall'interpretare un ruolo centrale per gli Avengers, occupato da anni fino a diventare un elemento fondamentale, a un ruolo completamente diverso all'interno della stessa serie, ma con la storia dei vari universi ormai è difficile anche stupirsi delle strane soluzioni narrative scelte dagli sceneggiatori.

"In un certo senso me ne ero fatto una ragione, e la cosa mi sembrava ormai definitiva quando è uscito Endgame", spiega Downey Jr. nel video, parlando della sua uscita dalla saga cinematografica Marvel.

"Quando mi è stata accennata per la prima volta da Kevin l'idea di tornare, con un semplice Ehi, pensi che potresti mai... Ho semplicemente pensato Quante sorprese sono rimaste ancora?

"La qualità di qualsiasi film dipende dal suo cattivo", ha poi proseguito l'attore. "Victor è un maestro della manipolazione. E proprio per questo, la posta in gioco qui è su più livelli".

Parlando del nuovo film e dei suoi colleghi, ha inoltre riferito che "C'è un cast di talenti davvero impressionante. Sono persone con cui girerei qualsiasi film otto giorni alla settimana. Continuiamo semplicemente a darci da fare per meritarcelo, con ogni respiro. È davvero difficile spiegare l'amore che provo per tutto questo".