Una particolarità dell'originale Rayman Legends erano i suoi livelli musicali, un'idea che in Rayman Legends Retold viene ripresa e rilanciata alla grande con l'aggiunta anche di alcune novità.
In questo caso vediamo, per esempio, un nuovo livello musicale incentrato su Dynamite, una canzone del celebre gruppo coreano BTS, sebbene questa sia alquanto modificata e riarrangiata per figurare al meglio come sottofondo durante l'azione a piattaforme del gioco.
Ne viene fuori una sessione di gioco particolarmente ritmata, che i fan della boyband e del K-pop probabilmente riconosceranno bene, mentre per altri potrebbe essere di più difficile distinzione.
Uno strano incontro
La canzone, uscita nel 2020 e inclusa nell'album Be, non poteva ovviamente essere presente nella versione originale del gioco, dunque fa parte delle nuove introduzioni che Ubisoft ha elaborato per questo rifacimento del suo particolare platform.
È considerata un grande successo dei BTS, essendo arrivata anche in cima alla classifica Billboard Hot 100 e rimasta ai vertici per tre settimane, alimentando il mito del gruppo coreano presso il pubblico giovane.
Può risultare un po' strano sentirla sullo sfondo di un gioco di Rayman, ma la rielaborazione effettuata per l'occasione funziona davvero molto bene.
Rayman Legends Retold
Rayman Legends Retold è una nuova reinterpretazione del celebre platform di Ubisoft, che riporta il simpatico uomo-melanzana nella Radura dei Sogni, con una veste grafica completamente rinnovata.
Quando un misterioso nemico proveniente dagli inferi diffonde la corruzione nei regni, Rayman, Globox, Barbara, Grand Minimus e Murphy si ritrovano a dover intraprendere un'avventura per ristabilire la pace e salvare i piccoli Teens.
Tra mondi fantastici, combattimenti contro boss giganteschi e livelli ricchi di segreti, i Rayman Legends Retold propone un'azione classica a piattaforme in 2D, con una caratterizzazione molto particolare.
Questa nuova edizione introduce un sesto regno inedito, quattro livelli musicali, spettacolari cavalcate sui draghi e nuove sfide nella Grotta delle Prove. Il tutto è accompagnato da sequenze narrative doppiate e da una colonna sonora ampliata, con il gioco che può essere affrontato in solitaria oppure in cooperativa locale fino a quattro giocatori.