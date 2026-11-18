Ne viene fuori una sessione di gioco particolarmente ritmata, che i fan della boyband e del K-pop probabilmente riconosceranno bene, mentre per altri potrebbe essere di più difficile distinzione.

In questo caso vediamo, per esempio, un nuovo livello musicale incentrato su Dynamite, una canzone del celebre gruppo coreano BTS , sebbene questa sia alquanto modificata e riarrangiata per figurare al meglio come sottofondo durante l'azione a piattaforme del gioco.

Una particolarità dell'originale Rayman Legends erano i suoi livelli musicali , un'idea che in Rayman Legends Retold viene ripresa e rilanciata alla grande con l'aggiunta anche di alcune novità .

Uno strano incontro

La canzone, uscita nel 2020 e inclusa nell'album Be, non poteva ovviamente essere presente nella versione originale del gioco, dunque fa parte delle nuove introduzioni che Ubisoft ha elaborato per questo rifacimento del suo particolare platform.

È considerata un grande successo dei BTS, essendo arrivata anche in cima alla classifica Billboard Hot 100 e rimasta ai vertici per tre settimane, alimentando il mito del gruppo coreano presso il pubblico giovane.

Può risultare un po' strano sentirla sullo sfondo di un gioco di Rayman, ma la rielaborazione effettuata per l'occasione funziona davvero molto bene.