Un cartellone di Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato i nuovi poteri di Thor?

L'elemento di discontinuità risalta ancor di più osservando il resto dell'immagine: i classici fulmini blu non sono affatto scomparsi, ma avvolgono il martello Mjolnir, brandito per l'occasione da uno Steve Rogers nuovamente al centro dell'azione.

Una nuova affissione pubblicitaria dedicata ad Avengers: Doomsday potrebbe aver anticipato con largo anticipo un'evoluzione fondamentale per le abilità del Dio del Tuono Thor . Sul cartellone promozionale, il personaggio interpretato da Chris Hemsworth è infatti raffigurato mentre sprigiona fulmini di colore giallo, una vistosa deviazione rispetto al caratteristico bagliore azzurro che ha da sempre contraddistinto le sue scariche elettriche all'interno del Marvel Cinematic Universe.

L'enigma dei fulmini gialli: l'ipotesi dell'Odinforce e il rischio dell'Odinsleep

La scelta cromatica ha immediatamente acceso le discussioni all'interno della community degli appassionati, molti dei quali hanno ricondotto il bagliore dorato alla celebre Odinforce (la Forza di Odino). Nei fumetti della Casa delle Idee, si tratta di un potere cosmico e ancestrale di inaudita potenza, la cui padronanza renderebbe Thor pressoché inarrestabile sul campo di battaglia.

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L'acquisizione di un'energia simile comporta tuttavia una controindicazione altrettanto nota: un suo utilizzo prolungato o eccessivo innesca infatti l'Odinsleep (il Sonno di Odino), uno stato di catalessi profonda necessario per ricaricare le forze, sollevando l'ironia dei lettori sul rischio che il guerriero asgardiano possa ritrovarsi improvvisamente addormentato nel bel mezzo del combattimento.

Sui social network, l'avvistamento del cartellone ha diviso i fan tra chi teme una fuga di notizie involontaria da parte del marketing e chi commenta l'immagine con entusiasmo:

"Non riesco davvero a capire perché abbiano spiattellato uno spoiler così clamoroso per Thor."

"L'Odinforce sbattuta letteralmente in faccia a tutti, sto ridendo tantissimo."