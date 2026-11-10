Un cartellone di Avengers: Doomsday potrebbe aver svelato i nuovi poteri di Thor?

Una nuova affissione pubblicitaria dedicata ad Avengers: Doomsday potrebbe aver anticipato con largo anticipo un'evoluzione fondamentale per le abilità del Dio del Tuono Thor. Sul cartellone promozionale, il personaggio interpretato da Chris Hemsworth è infatti raffigurato mentre sprigiona fulmini di colore giallo, una vistosa deviazione rispetto al caratteristico bagliore azzurro che ha da sempre contraddistinto le sue scariche elettriche all'interno del Marvel Cinematic Universe.
L'elemento di discontinuità risalta ancor di più osservando il resto dell'immagine: i classici fulmini blu non sono affatto scomparsi, ma avvolgono il martello Mjolnir, brandito per l'occasione da uno Steve Rogers nuovamente al centro dell'azione.
L'enigma dei fulmini gialli: l'ipotesi dell'Odinforce e il rischio dell'Odinsleep
La scelta cromatica ha immediatamente acceso le discussioni all'interno della community degli appassionati, molti dei quali hanno ricondotto il bagliore dorato alla celebre Odinforce (la Forza di Odino). Nei fumetti della Casa delle Idee, si tratta di un potere cosmico e ancestrale di inaudita potenza, la cui padronanza renderebbe Thor pressoché inarrestabile sul campo di battaglia.
L'acquisizione di un'energia simile comporta tuttavia una controindicazione altrettanto nota: un suo utilizzo prolungato o eccessivo innesca infatti l'Odinsleep (il Sonno di Odino), uno stato di catalessi profonda necessario per ricaricare le forze, sollevando l'ironia dei lettori sul rischio che il guerriero asgardiano possa ritrovarsi improvvisamente addormentato nel bel mezzo del combattimento.
Sui social network, l'avvistamento del cartellone ha diviso i fan tra chi teme una fuga di notizie involontaria da parte del marketing e chi commenta l'immagine con entusiasmo:
"Non riesco davvero a capire perché abbiano spiattellato uno spoiler così clamoroso per Thor."
"L'Odinforce sbattuta letteralmente in faccia a tutti, sto ridendo tantissimo."
Tra dettagli sfuggiti nei poster e un cast corale contro il Dottor Destino
Nonostante il clamore suscitato sui social, la presenza di questo dettaglio su una gigantografia pubblica suggerisce che l'acquisizione di tali facoltà potrebbe non costituire un segreto custodito gelosamente all'interno della pellicola. Sebbene i trailer diffusi finora abbiano mostrato il Dio del Tuono alle prese unicamente con le sue tradizionali saette blu, la tonalità gialla era già comparsa in precedenza negli accessori di una recente action figure e all'interno di un poster promozionale, passando all'epoca inosservata.
L'eventuale potenziamento di Thor si collocherebbe all'interno di una cornice narrativa dalle proporzioni mastodontiche. In Avengers: Doomsday, la divinità norrena farà squadra con un cast monumentale che vede schierati, oltre al già citato Steve Rogers di Chris Evans, il nuovo Captain America di Anthony Mackie, Shuri nei panni della Pantera Nera interpretata da Letitia Wright, i Fantastici Quattro, gli X-Men e la squadra dei Thunderbolts, tutti chiamati a fare fronte comune per contrastare la minaccia del Doctor Doom portato sullo schermo da Robert Downey Jr.