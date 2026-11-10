All Army Attack annunciato da Devolver Digital: è il suo "AAA", ma è comunque un indie

Dalle reclute alle armate sterminate: la formula di All Army Attack

L'impianto concettuale dell'opera punta su un'escalation visiva e strategica costante: nei panni di un Comandante, i giocatori dovranno comporre un bizzarro esercito formato dall'alleanza tra fauna e flora, espandendo le proprie fila fino a quando centinaia di unità non arriveranno a tracimare letteralmente oltre i bordi dello schermo per arginare una colossale minaccia cosmica.

Il fulcro del gameplay poggia su un ciclo rapido e stratificato, in cui le risorse ottenute sconfiggendo le formazioni nemiche vengono reinvestite per reclutare nuove truppe e pezzi d'artiglieria da un ampio catalogo di carte. Grande risalto è accordato alla libertà d'azione: ogni singola unità e carta può essere liberamente modificata, forgiata o sottoposta a mutazioni genetiche per dar vita a sinergie differenti a ogni singola partita, sperimentando combinazioni tra personaggi, fazioni e schieramenti tattici per abbattere boss mastodontici.