All Army Attack annunciato da Devolver Digital: è il suo "AAA", ma è comunque un indie

Il catalogo delle produzioni eccentriche di Devolver Digital si arricchisce di una nuova proposta ad alto tasso di frenesia. In collaborazione con lo studio di sviluppo BlackLight Games, il publisher ha ufficializzato l'annuncio di All Army Attack, descritto come un caotico auto-battler roguelike su vastissima scala.
Il titolo debutterà ufficialmente su PC tramite Steam nel corso del 2027, ma gli appassionati potranno saggiare le meccaniche di gioco con largo anticipo: una demo giocabile sarà disponibile dal 16 al 23 novembre, in occasione dello Steam Auto-Battler Fest.
Dalle reclute alle armate sterminate: la formula di All Army Attack
L'impianto concettuale dell'opera punta su un'escalation visiva e strategica costante: nei panni di un Comandante, i giocatori dovranno comporre un bizzarro esercito formato dall'alleanza tra fauna e flora, espandendo le proprie fila fino a quando centinaia di unità non arriveranno a tracimare letteralmente oltre i bordi dello schermo per arginare una colossale minaccia cosmica.
Il fulcro del gameplay poggia su un ciclo rapido e stratificato, in cui le risorse ottenute sconfiggendo le formazioni nemiche vengono reinvestite per reclutare nuove truppe e pezzi d'artiglieria da un ampio catalogo di carte. Grande risalto è accordato alla libertà d'azione: ogni singola unità e carta può essere liberamente modificata, forgiata o sottoposta a mutazioni genetiche per dar vita a sinergie differenti a ogni singola partita, sperimentando combinazioni tra personaggi, fazioni e schieramenti tattici per abbattere boss mastodontici.
Rischio tattico, gestione della base e personalizzazione
L'esperienza di gioco si articola attorno a una serie di pilastri strutturali pensati per bilanciare la pianificazione in tempo reale con una solida componente gestionale:
- Valutazione del rischio: Ogni scontro richiede decisioni calibrate tra la prudenza e l'audacia. Sacrificare o preservare determinati reparti determina l'ammontare degli introiti economici ricavati da ciascun combattimento.
- Varietà strategica: La selezione degli eroi e delle mappe sblocca riserve di carte specifiche e uniche, permettendo di combinare abilità e approcci tattici per innescare interazioni imprevedibili sul campo.
- Rientro al quartier generale: Lontano dal fronte bellico, il bottino accumulato può essere speso all'interno di un articolato sistema di meta-progressione. I giocatori possono ampliare la propria cittadella, potenziare bonus passivi permanenti, sbloccare contenuti inediti e persino applicare cappelli e accessori cosmetici ai propri soldati, impostando la crescita del proprio battaglione secondo i propri ritmi.
Ricordiamo infine che Devolver Digital ha presentato a Parigi la lineup dei prossimi mesi.