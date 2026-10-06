Devolver Digital è tornata ad essere una compagnia privata, non è più quotata in borsa

Proprio come aveva annunciato di voler fare un paio di mesi fa, Devolver Digital è ora ufficialmente tornata ad essere una compagnia privata e non è più quotata in borsa, con la rimozione avvenuta alcuni giorni fa.

Devolver aveva riferito lo scorso agosto di voler tornare a essere una compagnia privata, in base a una serie di motivazioni a dire il vero decisamente sensate e condivisibili, che sostanzialmente ruotano attorno alla scarsa compatibilità tra lo sviluppo indipendente, ovvero l'elemento centrale del business di Devolver Digital, con le tipiche dinamiche della borsa.

In sostanza, lo sviluppo di videogiochi, e in particolare la pubblicazione e il finanziamento di produzioni indipendenti, non si associa bene alla linearità richiesta a una società quotata in borsa, perché l'attività risulta meno prevedibile e regolare rispetto ad altre compagnie e difficilmente comprensibile o apprezzabile dagli azionisti.